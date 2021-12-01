10. Malatya Uluslararası Film Festivali 'perde' diyor!

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla 10-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan 10. Malatya Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı Taksim Sofitel Otel’de gerçekleştirildi.
Özlem Yıldız’ın sunuculuğu üstlendiği toplantıya çok sayıda ünlü isim, gazeteciler ve iş dünyasından isimler katıldı.
BAŞKAN GÜRKAN: “TEMAMIZ, MEDENİYETİN BAŞLADIĞI YER: ASLANTEPE!”
Aynı zamanda festival başkanı da olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Uluslararası Film Festivali’nin bu yılki temasını ‘’Aslantepe’’ olarak açıkladı. Gürkan; “26 Temmuz’da UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesin’e giren, medeniyetin başladığı yer ‘Aslantepe’ festivalimizin temasını oluşturuyor’’ dedi. Sinemadaki şiddet unsurlarına da dikkat çeken Gürkan, senaryolarda yer alan şiddet unsurlarının fiili olarak gündelik haberlere yansımasına üzüldüğünü dile getirdi. Sanatın sanat için yapılmasını gerektiğini de değinin Gürkan, ‘’Sanat, sipariş için yapıldığında özgünlüğü yitirebiliyor. Sanat özgür ve özgün olmalıdır, tahakkum altında yapılmamalıdır’’ diyerek sözlerini bitirdi.
Lansmanda, festivalin bölümleri ve film seçkilerinin yanı sıra jüri üyelerinin tanıtımı da kamuoyuyla paylaşıldı.
JÜRİDE YETKİN İSİMLER
10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin direktörlüğünü Haydar IŞIK yaparken, direktör özellikle ulusal belgesel yarışmasının önemine dikkat çekti.
Ulusal Uzun Metraj Juri Başkanlığını Murat Saraçoğlu, Belgesel Film Juri Başkanlığını ünlü belgesel gazetecisi Coşkun Aral, Kısa Film Jüri Başkanlığını ise Hayri Çölaşan yapıyor. Juride bulunan tüm isimler ise şu şekilde;
ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİ
Hayri Çölaşan - Yönetmen (JÜRİ BAŞKANI)
Tuğçe Yılmaz - Uzman Psikolog
Levent Cengizhan - Yapımcı
Ümit Okur - Oyuncu
Arzu Yanardağ - Oyuncu
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİ
Murat Saraçoğlu - Yönetmen (JÜRİ BAŞKANI)
Bennu Yıldırımlar - Oyuncu
Burcu Kara - Oyuncu
İlker Barış - Senarist
Mustafa Kara - Yönetmen
Buket Arıkan - Yapımcı
Andreas Sinanos - Görüntü Yönetmeni
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI JÜRİ
Coşkun Aral - Belgesel Yapımcısı (JURİ BAŞKANI)
Mert Turak - Oyuncu
Aysun Akıncı Yüksel - Akademisyen
Mehmet Güleryüz - Yönetmen
Semra Güzel Korver - Yönetmen
SİYAD JÜRİ
Ağah Özgüç - Sinema Yazarı
Engin Ayça - Sinema Yazarı
Tuncer Çetinkaya - Sinema Yazarı
FİLM-YÖN JÜRİ
Eylem Kaftan - Yönetmen
Seyid Çolak - Yönetmen
Cem Akyoldaş - Yönetmen
10. MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ FİNALİSTLERİ
Bu seneki festivale 27 uzun metrajlı, 29 belgesel, 88 kısa film başvuru yaparken ön jurinin belirlediği 10’ar finalist açıklandı.
ULUSAL UZUN METRAJ FİNALİST FİLMLER
ALİ' NİN TABİATI- LEVENT ÇETİN
BEMBEYAZ- NECİP ÇAĞHAN ÖZDEMİR
BİR DÜŞ GÖRDÜM-MURAT ÇERİ
ÇATLAK-FİKRET REYHAN
İÇİMDEKİ KAHRAMAN-SİNAN SERTEL
İKİ ŞAFAK ARASINDA-SELMAN NACAR
KORİDOR-ERHAN TAHHUŞOĞLU
KUMBARA-FERİT KAROL
LACİVERT GECE-MUHAMMET ÇAKIRAL
SARDUNYA-ÇAĞIL BOCUT
ULUSAL KISA METRAJ FİNALİST FİLMLER
AYNI GECENİN LACİVERTİ-NURİ CİHAN ÖZDOĞAN
BİR NEHİR KIYISINDA-MUHAMMET FURKAN DAŞBİLEK
BİZ SUSUNCA-MERYEM BEYZA ER
BRIGITTE BARDOT-ÇAĞIL BOCUT
HEADSHOT-SAKİ ÇİMEN
KAYA-OKAN AVCI
KONUŞMA-VOLKAN GİRGİN
MERYEM-CELAL YÜCEL TOMBUL
ŞİN- MEHMET İSMAİL ÇEÇEN
ULUSAL BELGESEL FİNALİST FİLMLER
ACI VE TATLI-DİDEM ŞAHİN
BİR ÖMÜR ANADOLU-ÖZER KESEMEN
BİZİM İÇİN-ZEKİ SUBAŞI
BUZKIRAN-KAMER İNCEDURSUN
EVVEL ZAMAN İÇİNDE KALBUR ARAMAK-TUNCAY ÖZDEMİR
GOCA YÖRÜĞÜN TOHUMLARI-MEHMET KÖPRÜ
HEYAMOLA, YILMAZ KIVANÇ
KİRVE "AVŞARLAR", ŞAHİN YİĞİT
YUSUF, ALİ ŞENSES
YÜZYILDIR AÇILMAMIŞ MEKTUPLAR, HAYRİYE SAVAŞÇIOĞLU
Ayrıca, Malatya Uluslararası Film Festivali’nde yabancı ve yerli film seçkileri, iklim filmlerinin gösterimleri yanısıra sinema atölyeleri, cezaevi ve huzur evi gösterimleri gibi birbirinden kaliteli etkinlikler de beş gün boyunca Malatya halkıyla buluşacak.