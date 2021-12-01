10. Malatya Uluslararası Film Festivali 'perde' diyor!

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Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla 10-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan 10. Malatya Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı Taksim Sofitel Otel’de gerçekleştirildi.

Özlem Yıldız’ın sunuculuğu üstlendiği toplantıya çok sayıda ünlü isim, gazeteciler ve iş dünyasından isimler katıldı.

BAŞKAN GÜRKAN: “TEMAMIZ, MEDENİYETİN BAŞLADIĞI YER: ASLANTEPE!”

Aynı zamanda festival başkanı da olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Uluslararası Film Festivali’nin bu yılki temasını ‘’Aslantepe’’ olarak açıkladı. Gürkan; “26 Temmuz’da UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesin’e giren, medeniyetin başladığı yer ‘Aslantepe’ festivalimizin temasını oluşturuyor’’ dedi. Sinemadaki şiddet unsurlarına da dikkat çeken Gürkan, senaryolarda yer alan şiddet unsurlarının fiili olarak gündelik haberlere yansımasına üzüldüğünü dile getirdi. Sanatın sanat için yapılmasını gerektiğini de değinin Gürkan, ‘’Sanat, sipariş için yapıldığında özgünlüğü yitirebiliyor. Sanat özgür ve özgün olmalıdır, tahakkum altında yapılmamalıdır’’ diyerek sözlerini bitirdi.



Basın toplantısının onur konuğu olan ünlü oyuncu Malatyalı Oktay Kaynarca ise film festivallerinin şehirlerinin değerini yükselttiğini ifade ederken, ‘’Öncelikle şunu söylemek isterim ki; sinema festivallerinin hiçbiri siyasi baskı altında yapılmamalı ve sadece sanata odaklı olmalıdır. Öte yandan bu tür festivallerin yapıldığı şehirlere katkısı yadsınamaz bir gerçek. Malatya Film Festivali de başladığı günden itibaren ses getiren bir festival. Umarım bundan sonra daha büyüyerek, daha da renklenerek devam eder ve biz de elimizden gelen vermeye devam ederiz’’ diye konuştu.

Lansmanda, festivalin bölümleri ve film seçkilerinin yanı sıra jüri üyelerinin tanıtımı da kamuoyuyla paylaşıldı.

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JÜRİDE YETKİN İSİMLER

10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin direktörlüğünü Haydar IŞIK yaparken, direktör özellikle ulusal belgesel yarışmasının önemine dikkat çekti.

Ulusal Uzun Metraj Juri Başkanlığını Murat Saraçoğlu, Belgesel Film Juri Başkanlığını ünlü belgesel gazetecisi Coşkun Aral, Kısa Film Jüri Başkanlığını ise Hayri Çölaşan yapıyor. Juride bulunan tüm isimler ise şu şekilde;

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİ

Hayri Çölaşan - Yönetmen (JÜRİ BAŞKANI)

Tuğçe Yılmaz - Uzman Psikolog

Levent Cengizhan - Yapımcı

Ümit Okur - Oyuncu

Arzu Yanardağ - Oyuncu

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ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİ

Murat Saraçoğlu - Yönetmen (JÜRİ BAŞKANI)

Bennu Yıldırımlar - Oyuncu

Burcu Kara - Oyuncu

İlker Barış - Senarist

Mustafa Kara - Yönetmen

Buket Arıkan - Yapımcı

Andreas Sinanos - Görüntü Yönetmeni

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI JÜRİ

Coşkun Aral - Belgesel Yapımcısı (JURİ BAŞKANI)

Mert Turak - Oyuncu

Aysun Akıncı Yüksel - Akademisyen

Mehmet Güleryüz - Yönetmen

Semra Güzel Korver - Yönetmen

SİYAD JÜRİ

Ağah Özgüç - Sinema Yazarı

Engin Ayça - Sinema Yazarı

Tuncer Çetinkaya - Sinema Yazarı

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FİLM-YÖN JÜRİ

Eylem Kaftan - Yönetmen

Seyid Çolak - Yönetmen

Cem Akyoldaş - Yönetmen

10. MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ FİNALİSTLERİ

Bu seneki festivale 27 uzun metrajlı, 29 belgesel, 88 kısa film başvuru yaparken ön jurinin belirlediği 10’ar finalist açıklandı.

ULUSAL UZUN METRAJ FİNALİST FİLMLER

ALİ' NİN TABİATI- LEVENT ÇETİN

BEMBEYAZ- NECİP ÇAĞHAN ÖZDEMİR

BİR DÜŞ GÖRDÜM-MURAT ÇERİ

ÇATLAK-FİKRET REYHAN

İÇİMDEKİ KAHRAMAN-SİNAN SERTEL

İKİ ŞAFAK ARASINDA-SELMAN NACAR

KORİDOR-ERHAN TAHHUŞOĞLU

KUMBARA-FERİT KAROL

LACİVERT GECE-MUHAMMET ÇAKIRAL

SARDUNYA-ÇAĞIL BOCUT

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ULUSAL KISA METRAJ FİNALİST FİLMLER

AYNI GECENİN LACİVERTİ-NURİ CİHAN ÖZDOĞAN

BİR NEHİR KIYISINDA-MUHAMMET FURKAN DAŞBİLEK

BİZ SUSUNCA-MERYEM BEYZA ER

BRIGITTE BARDOT-ÇAĞIL BOCUT

HEADSHOT-SAKİ ÇİMEN

KAYA-OKAN AVCI

KONUŞMA-VOLKAN GİRGİN

MERYEM-CELAL YÜCEL TOMBUL

ŞİN- MEHMET İSMAİL ÇEÇEN

ULUSAL BELGESEL FİNALİST FİLMLER

ACI VE TATLI-DİDEM ŞAHİN

BİR ÖMÜR ANADOLU-ÖZER KESEMEN

BİZİM İÇİN-ZEKİ SUBAŞI

BUZKIRAN-KAMER İNCEDURSUN

EVVEL ZAMAN İÇİNDE KALBUR ARAMAK-TUNCAY ÖZDEMİR

GOCA YÖRÜĞÜN TOHUMLARI-MEHMET KÖPRÜ

HEYAMOLA, YILMAZ KIVANÇ

KİRVE "AVŞARLAR", ŞAHİN YİĞİT

YUSUF, ALİ ŞENSES

YÜZYILDIR AÇILMAMIŞ MEKTUPLAR, HAYRİYE SAVAŞÇIOĞLU

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Ayrıca, Malatya Uluslararası Film Festivali’nde yabancı ve yerli film seçkileri, iklim filmlerinin gösterimleri yanısıra sinema atölyeleri, cezaevi ve huzur evi gösterimleri gibi birbirinden kaliteli etkinlikler de beş gün boyunca Malatya halkıyla buluşacak.