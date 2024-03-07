İklim Karaca'dan Emrah Karaca'ya konuşma yasağı...

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2004 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, 26 Ocak’ta vizyona giren ve İsmail Hacıoğlu’nun başrolde olduğu ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ isimli filmin kendisinden izin alınmadan çekildiğini iddia ederek durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme, İlkim Karaca’nın 3.5 milyon lira teminat yatırması karşılığında filmin vizyondan kaldırılmasına yönelik tedbir kararı vermişti. İlkim Karaca, filmin vizyondan kaldırılmasının ardından aleyhine açıklamalar yaparak psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle Cem Karaca’nın 3. evliliğini yaptığı Feride Balkan’dan olan oğlu Emrah Karaca hakkında korunma talebinde bulundu.

FİZİKSEL SALDIRI ENDİŞESİ

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre Emrah Karaca, mahkemenin filmin yayından kaldırılmasına yönelik kararından önce İlkim Karaca aleyhine açıklamalarda bulundu.

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İddiaya göre filmin yayından kaldırılmasının ardından İlkim Karaca hakkında asılsız iddialar ortaya atan ve saldırılarda bulunan Emrah Karaca, ardı ardına açıklamalar yaptı.

Müvekkilinin üvey oğlunun bu söylemleri nedeniyle kendisine yönelik fiziksel saldırı olabileceği endişesi yaşadığını dilekçesinde belirten İlkim Karaca’nın avukatı Yasin Gökalp, “Müvekkilin Emrah Karaca’dan kaynaklanacak olası tehlikelere karşı esenliğinin sağlanması için gerekli korunma tedbirlerinin alınmasını istiyoruz” dedi.

Talebi kabul eden mahkeme, Emrah Karaca’nın 1 ay süreyle İlkim Karaca’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme, Karaca’nın bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi ile cezalandırılacağını da açıkladı.

İLKİM KARACA KÖTÜ NİYETLİ

Karara itiraz eden Emrah Karaca, İlkim Karaca’nın kötü niyetli olduğunu belirterek aleyhine verilen kararın kaldırılmasını istedi. İlkim Karaca’nın daha önce de müvekkili ve annesi hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu itiraz dilekçesinde belirten Emrah Karaca’nın avukatı Özgür Karaduman, “Sosyal medya üzerinde yürüyen tartışmalar dışında müvekkilin İlkim Karaca ile karşılaşması ya da teması söz konusu değildir. Müvekkilin beyanında İlkim Karaca’ya yönelik herhangi bir tehdit iması dahi yoktur” dedi.