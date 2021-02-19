GSK Türkiye’ye en iyi işveren ödülü

Türkiye’de 61 yıldır hayatın ‘her anında iyilik, sağlık’ için çalışan GSK Türkiye, modern işveren kimliğiyle son dört yıldır Great Place To Work Enstitüsü’nün En İyi İşverenler Listesi’nde yer alıyor. Bu yıl bu ödüllere bir yenisini ekleyen GSK, uluslararası çapta Top Employers Institute tarafından düzenlenen ödül töreninde, bulunduğu bölge içerisinde ‘En İyi İşveren (Top Employer)’ ödülüne lâyık görüldü. GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Kuyucu ile bu başarının arkasındaki stratejiyi ve 2021’de hayata geçirecekleri çalışanların hayatlarına dokunan yenilikleri konuştuk.

GSK Türkiye’nin modern işveren markası kimliğiyle çalışanlarına geniş kapsamda sunduğu olanakların, prestijli ve global çapta bir organizasyon tarafından da onaylanmasının gurur verici olduğunu belirten GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Kuyucu; “Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, çalışanlarımız ve ailelerinin en değerli anlarında yanlarında olduğumuzu hissettirecek şekilde çalışıyoruz. Çalışma ortamımızda, çalışanlarımızın kendilerini oldukları gibi ifade edebildikleri bir kültür yaratmaya, işlerini yaparken kendilerini iyi hissetmelerine ve kariyerlerinde geliştiklerini hissederek yarına hazır olabilmelerine odaklanıyoruz. Bunu da şirketin yol haritasına ilişkin onların geri bildirimlerini alarak ve yenilikleri birlikte hayata geçirerek gerçekleştiriyoruz. Bu sertifika GSK Türkiye’nin modern ve çalışan dostu İK uygulamalarına sahip olduğunun bir göstergesi olması adına büyük önem taşıyor.” dedi.

GSK çalışanları ve aileleri “bugün de yarın da güvende”



GSK’da çalışanların ve ailelerinin sağlığını korumanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Kuyucu; “Uzun yıllardır çok kapsamlı bir sağlık hizmeti olan Çok Yaşa programını başarıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, GSK çalışanlarına ve ailelerine aşılama, yaygın kanser türleri için tarama, rutin sağlık kontrolleri, doğum öncesi bakım ve sigara bırakma desteği gibi farklı alanlarda ücretsiz olmakla birlikte çalışanların katılım payı ödemediği 40’a yakın sağlık hizmeti imkânı sağlıyoruz.” dedi.



Kuyucu; “Bununla birlikte, babalık, evlilik ve annelik izin sürelerindeyasal uygulamaların üzerinde izin hakkı sağlayarak, çalışanlarımızı bu önemli dönemlerinde daha fazla destekliyoruz. Bu yıl ayrıca, salgın döneminde evde bakım hizmeti, 45 yaş üstü için check up, PCR testi, genişletilmiş sağlık sigortası teminatları, online beslenme koçluğu gibi yeni uygulamaları da hayata geçirdik.” diye konuştu.

“2021’de anne çalışanlarımıza daha zengin seçenekler sunuyoruz”



Kuyucu; “2021’de anne ve anne adayı çalışanlarımızın hayatlarına dokunan uygulamalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bu doğrultuda, yeni anne ve babalara 7/24 hemşire desteği, gebelik dönemine özel beslenme danışmanlığı, işe dönüşte adaptasyonu desteklemek adına Mom- Buddy uygulaması, doğum sonrası part time çalışma imkânı, doğum öncesi ve sonrası diyetisyen desteği, doğum izni sonrası psikolojik destek programı, kreş yardımı gibi yakın dönemde hayata geçirdiğimiz yeni uygulamalarla ebeveynlerin hayatını kolaylaştırıyoruz.” dedi.

“İyi bir performans için çalışanlara ‘Esneklik’ sunuyoruz”



Başarılı bir kariyer yolculuğu için çalışanların hayat dinamiklerine uygun ve performanslarını en iyi şekilde yönetebilecekleri çalışma modellerini hayata geçirdiklerini belirten Kuyucu; “Çalışanlara esneklik sunan uygulamalarımız ile, iş-özel hayat dengesini desteklemenin yanında, verimliliklerine de olumlu katkıda bulunduğumuzu görmekteyiz. Bu doğrultuda, belirli günlerde dilediğin yerden çalışma imkânı, esnek çalışma saatleri, köprü tatiller, refakat izni, yaz mevsiminde Cuma günleri 15:00’te işten çıkış, 1 aylık kariyer molası, anneler için doğum sonrası part time çalışma gibi pek çok uygulamamız bulunuyor. Salgınla birlikte hayatımızdaki önemi daha da artan “Performans için Esneklik” adını verdiğimiz bu uygulamaları içinde bulunduğumuz dönemin ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirerek ve yenilikler ekleyerek hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, 2021 başında tüm çalışanlarımıza içeriğini kendi seçimleriyle oluşturdukları bir ergonomi paketi hazırladık. Bu paket ile evden çalışma ortamının daha ergonomik ve sağlıklı olmasını sağlayarak, gün boyu çalışırken iyi hissetmelerini hedefliyoruz. Bu çalışma modelimiz, çalışanların yan haklarını kendi hayat dinamiklerine göre belirlemesine imkân tanıyan ve yan hak seçimine çok geniş bir esneklik getiren uygulamamıza da yansıyor. Bu yıl içeriği daha da zenginleşen yapısı ile esnek yan hak seçim süreci, çalışanların dilerse spor masraflarına, dilerse evcil dostlarının mama, veterinerlik gibi harcamalarına veya kendileri ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik alışverişleri için kullanmaya varana dek çok geniş bir yelpazede seçenek sunuyor.” dedi.

Gelişim ve Yetenek Yönetim Programlarımız En İyiler Arasında



Modern ve çalışan dostu insan kaynakları uygulamaları yanında, gelişim ve yetenek yönetimine de son derece önem verdiklerinin altını çizen Kuyucu, “Son 2 yılda açık pozisyonların dörtte üçünü iç yetenekler ile doldurduk. Bu süre zarfında her üç kişiden biri ek bir sorumluluk aldı, başka bir alana geçti ya da terfi etti. Ayrıca, Türkiye’nin de yer aldığı bölgedeki ülkeler içerisinde, yurt dışına en çok yetenek gönderen ülke olduk. Son 3 yıl içinde yönetim ekibimizden 15 çalışanımız, toplamda da 37 çalışanımız bölge ofislerinde ve yurtdışında farklı rollere atandı.” Çalışanların gelişimlerine destek olmak adına dijital eğitim akademileri, koçluk ve mentorluk gibi uzun yıllardır uygulanmakta olan programlarla birlikte, son birkaç yıldır oldukça olumlu geribildirim aldıkları farklı çalışmalardan bahseden Kuyucu; “Çalışanlarımızın farklı görevlerde gelişimini desteklemek için 3 ya da 6 aylık sürelerle asli sorumlulukları dışındaki projelerde görev alabilecekleri “İKSİR” programımız ve farklı bir departmanda yeni bir bakış açısı geliştirebilecekleri “İş İzleme” isimli programlarımız bulunuyor. Türkiye’nin en iyi işverenlerinden biri olmak ve hep daha iyi gelişim ve kariyer olanakları sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Kuyucu ayrıca, “Sektörde fark yaratan Future Leaders Programme (FLP) - Geleceğin Liderleri Programımız, kariyer platformu Toptalent.co tarafından düzenlenen Top 100 Talent Program 2020 yarışmasında en iyiler arasında yer aldı. 30 bine yakın öğrenci ve genç profesyonelin oy kullandığı yarışmada, İşe Alım, MT ve Genç Yetenek programlarını en iyi şekilde hayata geçiren şirketlerden biri olduk.” dedi.

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