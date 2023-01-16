Gelini avucunu açmayınca... Adet yerini buldu!

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Perihan Savaş'ın işletmeci oğlu Savaş Zafer uzun zamandır aşk yaşadığı Melis Ketenci ile nişanlanmıştı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan çift daha sonra düğün hazırlıklarına başlamıştı.

Nişanlandıktan sonra vatani görevini de yerine getiren Zafer, hazırlıkları hızlandırdı ocak ayına nikah günü aldı.

Türk örf ve adetlerini tek tek yerine getiren çift dün akşam kına gecesi yaptı.

Aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir gece organize eden Melis Ketenci geceden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Adetlere göre eline kına yakan gelinine Perihan Savaş cumhuriyet altını hediye etti. Eğlenceli anların yaşandığı geceden fotoğraflar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Çiftin ailesi ve yakın dostlarının katılacağı düğün Boğaz’da bir mekânda gerçekleşecek.

ÖLÜM BİLE AYIRAMADI!

Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran Yılmaz Zafer ve Perihan Savaş'ın aşkı öyle büyüktü ki onları sadece ölüm ayırabildi. Ya da belki de "ölüm bile ayıramadı" demek daha doğru. İşte bu büyük aşkın öyküsü.

Perihan Savaş; tiyatro yaptığı için okulda herkesin tanıdığı popüler bir öğrenciydi. Onun bir üst sınıfında okuyan Yılmaz Zafer de Savaş'ın gizli hayranlarından.

Aradan yıllar geçti, bir gün İstanbul'da sanatçılar arasında popüler olan bir barda karşılaştılar. Bir yıl sonra da 'Bir Daha Umut' adlı filmde birlikte rol aldılar.

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Çift 1987 yılında evlendi. Hem meslek hem de özel hayatları mutlu bir şekilde sürüyordu. Ta ki o beklenmedik olay gerçekleşene kadar.

Yılmaz Zafer; 1994 yılında bir kalp krizi geçirdi. Henüz 38 yaşındaydı. Hayata geri döndü. Ama geçirdiği kriz yüzünden beyni zarar görmüştü.

Savaş büyük aşkını kurtarmak için çok çabaladı, çok mücadele verdi. Ama başaramadı. Yılmaz Zafer 1995 yılında çok sevdiği eşini ve kendisini daha yakından tanıyamayacak olan oğlunu geride bırakıp hayata veda etti.

Çiftin oğlu Savaş babasıyla vakit geçirme fırsatı bulamadı.

Ama Perihan Savaş eşi Yılmaz Zafer'i hiç unutmadı. Bir daha nikah masasına oturmayan Perihan Savaş eşinin doğum ve ölüm yıldönümlerini sosyal medya paylaşımlarıyla anmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu en son yaptığı paylaşımda '27 yıl sensiz çok zor' ifadelerini kullanmıştı.