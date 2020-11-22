Emre Karayel kimdir ve kaç yaşında? Emre Karayel dünya evine girdi

Emre Karayel Beylerbeyi Bosphorus Hotel’de yapılan nikâh töreninde Gizem Demirci ile dünya evine girdi. Karayel'in magazinde yer alan haberleri sonrası hayatı merak konusu oldu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü bitiren Karayel çeşitli dizi ve televizyon projelerinde yer aldı.

EMRE KARAYEL KİMDİR?

18 Ekim 1972 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Emre Karayel, lise eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne kayıt oldu. Bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçiş yapan Karayel, üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT’de çalışmaya başladı. Karayel burada sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.

'Ablam Böyle İstedi' dizisiyle 2000 yılında, TRT'de profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel, 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda rol aldı. Emre Karayel'i esas popüler yapan ise 1 Erkek 1 Kadın projesi oldu. Dizi projelerinin yanı sıra, ilk beyaz perde denemesini 2006 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği Polis ile yaptı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Emre Karayel son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Çarkıfelek'in sunuculuğunu üstlenerek seyirciyle buluşmaya başladı.