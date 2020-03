Arka Sokaklar son bölüm izle | Arka Sokaklar 545. bölüm tam ve kesintisiz izle

Kanal D ekranlarının uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, 545. bölümüyle ekranlara geldi. Farklı sebeplerle son bölümü ekran başında takip edemeyen vatandaşlar da Arka Sokaklar'ın son bölümünü nasıl izleyeceklerini araştırıyor. İşte, Arka Sokaklar son bölüm izleme linki...

Arka Sokaklar'ın bu hafta ekranlara gelen son bölümünde;

Nedim, Fatih’i karşısına almıştır. Karısını ve çocuğunu öldüren adama her an her şeyi yapabilecek durumdadır. Bir anda Aslı gelir ve Fatih’i öldürür. Kadri’nin has adamı Şefik, Nedim’i ortadan kaldırtmak için tetikçi Efkan’ı görevlendirir. Nedim’in evine silahlı saldırı olur.

Ekip kimin saldırdığını araştırmaktadır. Ekip çok katlı bir apartmana baskına gider. Her katta karşılarına farklı bir olay çıkar. Tetikçi Efkan’a ulaşıldığı zaman da kargaşa bir ortam olur ve bir kadın ölür. Suçsuz kadının Ali tarafından öldürüldüğü sanılmaktadır. Savcı Fahri incelemeye gelir ve cinayetten Ali suçlu bulunur.

