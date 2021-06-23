‘Küresel teknoloji markası olduk’

Yaklaşık 27 yıl önce Turkcell’in bir GSM operatörü olarak kurulduğunu, artık sunduğu ürün ve hizmetlerle küresel bir teknoloji markası haline geldiğini ifade eden Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, bu zaman kadar Turkcell’in Türkiye’ye 50 milyar TL’lik yatırım yaptığına dikkat çekti. Bülent Aksu, Turkcell’in davetlisi olarak gittiğimiz Azerbaycan’da Turkcell’in yatırımlarından teknolojik gelişmelere, fiber altyapıdan gelecek öngörülerine kadar çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

40 MİLYON BİP KULLANICISI

Müşterilerine uçtan uca dijital çözümler sunduklarına dikkat çeken Aksu, “Turkcell’in bugün Türkiye’nin dijital endüstrisinin en büyük fabrikası ve teknoloji alanında ülkemizin dünyaya açılan amiral gemisi. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken daima ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ diyor, bu kapsamda ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan üstün teknolojik veri merkezlerini kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Güçlü altyapımız ve kaliteli insan kaynağımız sayesinde Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda tüm kurumsal ve bireysel müşterilerimize yol gösteren güçlü bir paydaş olduk. Hatta yurtdışına da dijital servis ve uygulama ihracatı gerçekleştirmeye başladık. 2021 birinci çeyrek sonu itibarıyla BiP’in üç ay aktif kullanıcısı sayısı 40 milyona ulaştı. Bu kullanıcıların yaklaşık üçte birini ise yurtdışındaki müşterilerimiz oluşturuyor” dedi.

REKABET ÜST YAPIDA

4.5G teknolojisiyle mobilde 1.6 Gbps, fiberde ise 10 Gbps’lik hızı müşterileriyle buluşturduklarına dikkat çeken Bülent Aksu, “Fiber altyapı sadece yüksek hız anlamına gelmiyor. Aynı zamanda fiberin yaygınlaşması 5G’ye geçiş için kritik bir öneme sahip. Bu nedenle ilk günden itibaren fiberde ortak altyapının bir an önce hayata geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Ortak altyapıda atılacak her adım ülke kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesine de olanak sağlayacak. Bunun dünyada birçok başarılı örneği var. Telekom şirketlerinin değerleri 3-4 katla hesaplanırken, ‘ortak altyapı’ şirketlerinin değerleri 10-15 katla hesaplanıyor. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek yabancı yatırımcılar da ‘ortak altyapı’ şirketine yatırım yapacaktır. Biz de bu işin ortaklarından olmaya hazırız Biz operatörler arasındaki rekabetin altyapıda değil üst yapıda sunacağımız hizmetlerle olması gerektiğine inanıyoruz. Telekom şirketleri de üst yapıda rekabete girerek hizmet vermeli. Bu tüketicinin de yararına olacaktır” diye konuştu.

Paycell hakkında da bilgi veren Bülen Aksu, “Burada 5 milyon aktif kullanıcımız var. Aylık 350 milyon TL’lik işlem hacmi oluşuyor. Amacımız burayı Turkcell’in içinden çıkan fintech alanında ilk unicorn’u yapmak” dedi.

GELİRİN YÜZDE 1’İ TOPLUMSAL YATIRIMA

Turkcell olarak misyonlarının ‘teknoloji sayesinde geride kimseyi bırakmadan hayatı kapsamak ve müşterilerinin hayatına değer katmak’ olduğunu söyleyen Bülent Aksu, “Her yıl yaklaşık gelirimizin yüzde 1’ine yakın bir kısmını toplumsal yatırım projelerine ayırıyoruz. Çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi toplumun farklı kesimlerine ulaşan projeleri yürütüyoruz” dedi. Turkcell’in ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesi hakkında da bilgi veren Aksu, bugüne kadar 3 bine yakın kadına yazılım eğitim verildiğini, üstün başarı gösteren yaklaşık 300 kadının da Turkcell’de istihdam edildiğini ifade etti. Aksu, Turkcell Sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda 2030 yılına kadar elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar tamamen ‘karbon nötr bir şirket’ olma hedefi yolunda hızlı adımlarla ilerlediklerini belirtti.

‘E-MOBİLİTEDE AKTİF OLACAĞIZ’



Türkiye’nin yerli otomobil girişimi konusunda attıkları adımlara değinen Bülent Aksu, Turkcell’in dünyada elektrikli araç üretimi de dahil, mobilite ekosistemine yatırım yapan ilk telekom şirketlerinden birisi olduğunu vurguladı. Aksu, “TOGG’daki hissemizi salt bir finansal yatırım olarak değerlendirmiyoruz. Gayemiz mobilite alanında geliştireceğimiz çözüm ve servislerle TOGG’un teknoloji tarafında önemli iş ortaklarından biri olmak. TOGG’un geliştireceği e-mobilite platformunda nesnelerin interneti, yapay zeka, araç içi eğlence ve ödeme sistemleri tarafında aktif rol üstleneceğiz” dedi.

‘WHATSAPP GERİ ADIM ATTI’

Dünyada verilerin korunması konusunda bir trend olduğuna vurgu yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’de de bu konuda çaba harcamalıyız. Eğer verimizi kaptırırsak sonrasında zarar görebiliriz. En son WahatsApp kullanıcılarına veriler konusunda bir dayatma yaptı. Bunun ardından tüketiciler farklı uygulamalara yöneldi. Bip uygulamamıza da talep çok fazla oldu. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde Bip kullanılmaya başladı. Eğer biz yatırım yapmasaydık Bip’e WhatsApp geri adım atmazdı. Burada asıl konu dijital reklam. Türkiye’de bu pazarın büyüklüğü 1.5 milyar dolar ve 3 yılda 20 milyar dolara çıkacak. Bu konu için hızlı bir şekilde düzenlemeler yapmalıyız” dedi.

‘BİREYSEL KAYGILAR ÜLKENİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ’

Pandemide internetin değerinin net bir şekilde anlaşıldığını vurgulayan Murat Erkan, “Çocuklar, ebeveynler herkes internetteydi. Eğlence bile artık internet üzerinden olmaya başladı. Ancak bu kadar internet kullanımı artarken, fiberde istenilen seviyeye gelinemedi. Türkiyede son dönemlerde fiberde yanlış bir algı oluştu. Bir yere kadar fiber kablo ile gelip sonra bakıra dönüyorsunuz. Fiberin evlere kadar girmesi gerekiyor. Türkiye’de 400 bin kilometre fiber ağ var. Ancak bu en az 1 milyon kilometreye ulaşmalı. Şirketlerin bireysel kaygıları ülkenin geleceğinin önüne geçmemeli. Ortak altyapı şirketi kurulmalı ve altyapı sağlamalı. Eğer rekabet üst yapıya getirilirse kalite de artacaktır” diye konuştu.

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