Fazla Mesai Hesaplama Nasıl Yapılır? Fazla Mesai Ücreti Hesaplama İşlemi (2021)

Fazla mesai yapan çalışanlara firma bu sürede çalıştığı parayı ek ücret olarak verir. Bu duruma fazla mesai ücreti denir. Fazla mesai ücreti firma tarafından belirli kriterler gözetilerek hesaplanır. Konunun özellikleri çalışanlar tarafından daha iyi anlaşılması için fazla mesai hesaplamasının nasıl yapıldığı ve 2021 yılına ait güncel fazla mesai ücreti hesaplama işlemi konuları detaylı olarak anlatılmıştır.

Fazla Mesai Hesaplama Nasıl Yapılır?

Fazla mesai hesaplama için firmanın öncelikle bilmesi gereken ve zaten bildiği bazı bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler doğrultusunda fazla mesai hesaplanır. İşte çalışan ile ilgili bilinmesi gereken fazla mesai ücreti hesaplama işlemi kapsamında yer alan bilgiler:

Öncelikle ilgili çalışanın yani fazla mesai yapan çalışanın aylık ücretinin bilinmesi gerekir.

Bu ilgili çalışanın normal aldığı aylık maaşın saatlik tutarının bilinmesi gerekir. İlk hesaplama burada devreye girer. Saat bulma hesaplaması ise 1 aylık maaşın 225 saate bölünmesi ile bulunur.

Bundan sonra fazla mesai ücreti hesaplaması için ücretin %50 zamlı hali belirlenir.

Bu belirleme için ise yapılması gereken işlem bulunan tutarın 1,5 ile çarpılmasıdır.Fazla mesai hesaplama için elbette ki bazı detaylar söz konusudur. Öncelikle şu bilinmelidir ki her çalışanın haftalık belirli bir çalışma süresi bulunur. Belirli bir saatte işe başlanır ve belirli bir saatte de iş sonlandırılır. Hafta sonu çalışma olmayabilir. Ya da firmaya ait tatil günü hafta içi olabilir. Bu bilgiler hesaplamada kullanılan detaylar arasındadır.

Firmanın çalışanına belirlediği haftalık çalışma zamanının dışında kalan her süre fazla mesai olarak geçer. Bu durum İş Kanununda da resmi olarak geçmektedir. Resmi kanuna göre bir çalışanın hastalık çalışma süresi 45 saattir.

Bu haftalık 45 saati aşan her zaman diliminde çalışılan her saat için %50 zamlı ücret ödenir. Bu ücret fazla mesai ücretidir.

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama İşlemi 2021

Her bir saat fazla çalışma için çalışana ücret verilir. Normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesiyle gerçekleşir. Eğer fazla çalışma saati 1 saati geçiyor ise fazla mesai de fazla gerçekleşmiş olur. Böyle bir durumda 1 saati geçen durumlarda ise, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarı %50 değil %25 yükseltilmesi sonucu fazla mesai ücreti ödenir.

Fazla mesai hesaplama işlemine bir örnek:

Bir işçinin aylık çalışma maaşının 3.000 TL olduğunu örnek alalım. Bu 3.000 TL’nin bir aylık çalışma saatinin bulunması gerekir. Yani 3.000 TL 225 saate bölünür. Bölme işleminde çıkan sonuç yani 3000 bölü 225 sonucu 13.33 rakamıdır. 13.33 TL aylık ücretin saat başı çalışma tutarını ifade eder.

Sırada fazla mesainin %50 zamlı halini bulmak gelir. Bunun için de saatlik olan bu ücret 1,5 ile çarpılır. Yani 13.33 çarpı 1,5 sonucunda 19.99 TL sonucu ortaya çıkar.

19.99 TL fazla mesainin %50 zamlı ücretidir. Fazla mesai ücretini bulmak için ise son bir işlem daha yapılır. 45 saatin üzerinden çalışma saati ile çıkan sonuç çarpılır. Çalışanın fazla mesaiyi 5 saat yaptığını örnek alalım.

19.99 çarpı 5 olacak olan işlem son çarpma işlemidir. Bu çarpım sonucunda bulunan sonuç ise 99.95’dir. Örnekteki çalışan fazla mesai ücreti olarak 99.95 TL almalıdır.

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