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Bakan Dönmez: Böyle bir rakamda ceza söz konusu değil

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#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Fatih Dönmez#AK PARTİ
Bakan Dönmez: Böyle bir rakamda ceza söz konusu değil
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 14:04

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yaptığı petrol sevkiyatı anlaşması nedeniyle 1,4 milyar dolar tazminat ödeyeceği iddiasıyla ilgili, "Böyle bir rakamda ceza söz konusu değil. Büyük kapsamlı bir rapor ve buna bağlı da bazı yaptırımlar söz konusu" dedi.

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Bakan Dönmez, AK Parti'nin TBMM grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dönmez, Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararıyla, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yaptığı petrol sevkiyatı anlaşmasından dolayı 1,4 milyar dolar tazminat ödeyeceği iddiasına ilişkin, "Böyle bir rakamda ceza söz konusu değil. Büyük kapsamlı bir rapor ve buna bağlı da bazı yaptırımlar söz konusu. Tek taraflı yaptırım yok. Irak tarafından iddia edilen 5 konudan 4'ü reddedildi, 1 tanesi kabul oldu.

Bizim iddialarımız, taleplerimiz vardı. 6 konudan 5'i de bizim taleplerimizdi; 5'i kabul edildi, 1'i reddedildi. Buna dayalı olarak da yaptırımlar, hukukçularımız tarafından değerlendiriliyor" diye konuştu.

Dönmez, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde, Türkiye'yi ilgilendiren benzer dosyalar olup olmadığına ilişkin, "Başka konularda, başka davalar da devam ediyor. Ama bu alan ile alakalı bu" dedi.

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#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Fatih Dönmez#AK PARTİ

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