Bakan Dönmez: Böyle bir rakamda ceza söz konusu değil

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Bakan Dönmez, AK Parti'nin TBMM grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dönmez, Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararıyla, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yaptığı petrol sevkiyatı anlaşmasından dolayı 1,4 milyar dolar tazminat ödeyeceği iddiasına ilişkin, "Böyle bir rakamda ceza söz konusu değil. Büyük kapsamlı bir rapor ve buna bağlı da bazı yaptırımlar söz konusu. Tek taraflı yaptırım yok. Irak tarafından iddia edilen 5 konudan 4'ü reddedildi, 1 tanesi kabul oldu.

Bizim iddialarımız, taleplerimiz vardı. 6 konudan 5'i de bizim taleplerimizdi; 5'i kabul edildi, 1'i reddedildi. Buna dayalı olarak da yaptırımlar, hukukçularımız tarafından değerlendiriliyor" diye konuştu.

Dönmez, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde, Türkiye'yi ilgilendiren benzer dosyalar olup olmadığına ilişkin, "Başka konularda, başka davalar da devam ediyor. Ama bu alan ile alakalı bu" dedi.