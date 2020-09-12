Zümrüdüanka’da Zümrüt ölecek mi? Ceren Yılmaz kimdir, diziden ayrıldı mı?

Zümrüdüanka dizisinin yeni sezonu 12 Eylül Cumartesi günü başlıyor. Dizinin yeni sezonu öncesinde en çok merak edilen konulardan biri Zümrüt’ün akıbeti. Zümrüdü Anka 10. Bölüm fragmanında Zümrüt’ün trafik kazası geçirdiği görülüyor. Peki, Zümrüdüanka’da Zümrüt ölecek mi? Peki, Zümrüdüanka’nın Zümrüt’ü Ceren Yılmaz kimdir, diziden ayrıldı mı?
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Zümrüdüanka dizisinin yeni sezonuna dair 3 fragman birden yayınlanmış, özellikle üçüncü fragmandaki kaza sahnesi çok konuşulmuştu. Zümrüdüanka 10. Bölüm 3. Fragmanında trafik kazası geçiren Zümrüt’ün kalbinin durduğu, Serhat’ın ise sevdiği kadının ardından perişan olduğu görülüyor. Peki, ‘Zümrüt ölüyor mu? Ceren Yılmaz ayrıldı mı?’ soruları gündeme geldi. Tüm bu soruların yanıtları 12 Eylül Cumartesi günü yanıt bulacak.
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ZÜMRÜDÜANKA YENİ SEZON İLK BÖLÜM ÖZETİ
Demirkan Konağı’nda, yepyeni bir dönem başlamıştır. Serhat, Zümrüt’ün yokluğunda yeni hayatına alışıp, acılarıyla başa çıkmaya çalışır. Ama sevdiği kadın olmadan nefes almak; Serhat’ın bugüne kadar verdiği, en büyük sınavıdır. Serhat, Zümrüt’ü kendisinden çalan kişinin peşindedir. Ancak, Abbas ve Azimet’in de Serhat için başka planları vardır. Serhat’ın gerçeği öğrenmesine engel olmak için, geçmiş defterleri açarlar. Ancak eski hesaplar açıldığında, konakta yepyeni bir devir başlayacak ve hiçbir şey, eskisi gibi olmayacaktır. Suhandan, Özgüç Konağı’ndaki yaşantısına devam ederken, tüm şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışır. Hamit’in Suhandan’a olan ilgisi günden güne artarken, Canan’ın da rahat durmaya niyeti yoktur. Serhat, hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı öğrenir. Bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte, önemli bir yol ayrımına gelir. Vermesi gereken kararla; sadece kendisinin değil, tüm konağın kaderini değiştirecektir. Azimet ve Abbas’ın planı, işleyecek midir? Serhat, Zümrüt’ün yokluğunda küllerinden yeniden doğabilecek midir?
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CEREN YILMAZ KİMDİR?
6 Haziran 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Filinta ve Deli Gönül dizilerinde rol almış. Üç Harfliler : ''Adak'' sinema film'inde başrol olarak yer almıştır.