Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Maysa kimdir, nereli? Maysa ne demek? İşte detaylar

Maysa isminin anlamı, Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışması izleyiciler tarafından araştırılıyor. Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Maysa aslen Türkmenistanlı. Yarışmacı 15 yıldır İstanbul’da yaşıyor.
35 yaşında olan Maysa aslen Türkmenistanlıdır. 15 senedir İstanbul’da yaşayan Maysa yedi senelik evli ve Karadeniz gelini. Bir tane oğlu olan Maysa Kaya işletme sahibi. Hamburger dükkanı olan Maysa ürünün her şeyini kendisinin yaptığını açıkladı.
Maysa her ne kadar kökeni Türkçeden gelse bile değişik diller üzerinden de farklı anlamlara gelmektedir.
- Yazın açan çiçek (Türkmen dilinde)
- Gururlu yürüyüş (Arapça)
- Zarif (Arapça)
Görüldüğü üzere bu hoş ve etkileyici anlamları ile beraber bir kız çocuğu için verilecek en güzel isimlerden biridir. Bu isim için kullanılan hangi anlamı beğendiyseniz ona uygun şekilde çocuğunuza bu adı verebilirsiniz. Üstelik tek başına kullanılabilecek olan bu isim eğer doğru isim bulunursa bir arada da değerlendirilebilir.
Her dilde güzel bir anlamı bulunan Maysa ismi son zamanlarda internetten en sık araştırılan adlardan biridir. Aynı zamanda telaffuzu ve okunuşu üzerinden de beğeni toplayan bu isim, zarif ve naif bir anlamı ile karakteristik özellik taşımaktadır.