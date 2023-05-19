Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı 19 Mayıs 2023? Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 50 bin TL para ödülünü kim aldı? İşte haftanın puan tablosu

Güncelleme Tarihi:

#Zuhal Topal’La Yemekteyiz#Yarışma#Zuhal Topal’La Yemekteyiz Birincisi Kim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 21:14

Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi, cuma akşamı verilen puanlarla belli oldu. Ekranların sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in 19 Mayıs tarihli son bölümünde haftanın final heyecanı yaşandı. Yasemin Hanım, Neşe Hanım, Semra Hanım, Erman Bey ve Davut Bey'in 50 bin TL'lik para ödülü için mutfakta hünerlerini gösterdiği haftada, Zuhal Topal'ın puanları da birinciyi belirlemede etkili oldu. Haftanın puanlarına göre toplam 24 puan alan Erman Bey sonuncu olurken, en yüksek puanı alan yarışmacı Zuhal Topal'la Yemekteyiz para ödülünü kazanmanın sevincini yaşadı. Peki, 19 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, haftanın puan durumuna göre kazanan yarışmacı.

1/3Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı 19 Mayıs 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 50 bin TL para ödülünü kim aldı İşte haftanın puan tablosu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bir final heyecanı daha cuma günü geride kaldı. TV8 ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği hafta içi her gün seyirciyle buluşan Yemekteyiz'in 15-19 Mayıs tarihli haftasında final günü puanlar tek tek açıklandı. Cuma günü verilen puanlamalar sonucu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olan isimler belirlendi. Tartışmaların eksik olmadığı final gününde Davut Bey 31 puan alarak 50 bin TL'nin sahibi oldu. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve puanları.

2/3ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 19 Mayıs Cuma akşamı verilen oylar açıklandı. Sunucu Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada oy dağılımı şöyle oldu;

Haftanın sonuncusu 24 puanla Erman Bey oldu. Yarışmacı beşinci olarak 50 bin TL'ye veda etti.

Haftanın dördüncüsü Semra Hanım oldu. Semra Hanım rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan 26 puan alabildi.

3/3Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı 19 Mayıs 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 50 bin TL para ödülünü kim aldı İşte haftanın puan tablosu

Haftanın üçüncüsü Yasemin Hanım oldu. Yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan 28 puan alan Yasemin Hanım para ödülüne veda etti.

Haftanın ikincisi 30 puan alan Neşe Hanım oldu. Neşe Hanım 50 bin TL'ye 1 puan farkla veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

Haftanın birincisi Davut Bey oldu. Yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan 31 puan alan Davut Bey 50 bin TL'nin sahibi oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zuhal Topal’La Yemekteyiz#Yarışma#Zuhal Topal’La Yemekteyiz Birincisi Kim