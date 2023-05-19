Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı 19 Mayıs 2023? Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 50 bin TL para ödülünü kim aldı? İşte haftanın puan tablosu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bir final heyecanı daha cuma günü geride kaldı. TV8 ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği hafta içi her gün seyirciyle buluşan Yemekteyiz'in 15-19 Mayıs tarihli haftasında final günü puanlar tek tek açıklandı. Cuma günü verilen puanlamalar sonucu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olan isimler belirlendi. Tartışmaların eksik olmadığı final gününde Davut Bey 31 puan alarak 50 bin TL'nin sahibi oldu. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve puanları.