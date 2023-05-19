Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı 19 Mayıs 2023? Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 50 bin TL para ödülünü kim aldı? İşte haftanın puan tablosu

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 19 Mayıs Cuma akşamı verilen oylar açıklandı. Sunucu Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada oy dağılımı şöyle oldu;



Haftanın sonuncusu 24 puanla Erman Bey oldu. Yarışmacı beşinci olarak 50 bin TL'ye veda etti.



Haftanın dördüncüsü Semra Hanım oldu. Semra Hanım rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan 26 puan alabildi.