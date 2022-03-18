Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı? 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve bu haftanın puan durumu

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının önem taşıdığı yarışmada puanlar şöyle oldu;



Emrah Bey 11 puan yarışmacılardan, 3 puan da Zuhal Topal'dan alarak toplamda 14 puanla 5. oldu. 15 bin TL'ye veda eden Emrah Bey böylece haftayı sonuncu tamamladı.



Haftanın 4.sü Ali Bey oldu. Yarışmacılardan 16 puan, Zuhal Topal'dan 4 puan alan Ali Bey toplamda 20 puan aldı.