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Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı? 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve bu haftanın puan durumu

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi final heyecanının yaşandığı cuma günü belli oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 18 Mart tarihinde yayınlanan son bölümünde en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olan isim açıklandı. Zuhal Topal'ın puanlarının da birinciyi seçmede etkili olduğu yarışmada, toplamda 14 puan alan Emrah Bey 15 bin TL'ye veda eden ilk isim olurken, rakiplerinden daha fazla puan alarak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı seçilen yarışmacı da büyük sevinç yaşadı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve kazananı.

1/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı 18 Mart Zuhal Topalla Yemekteyiz kazananı ve bu haftanın puan durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı. Tv8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 14-18 Mart tarihli haftasında birbirinden farklı beş yarışmacı mutfakta hünerlerini gösterdi. Emrah Bey, Ali Bey, Sevdiye Hanım, Nesli Hanım ve Gülnaz Hanım'ın yarıştığı haftada tartışmalar da eksik olmadı. Ali Bey'in yarıştığı cuma gününde tadım yapan yarışmacıların puanlarını vermesinin ardından sonuçlar açıklandı. Bu hafta toplamda 31 puan alan Gülnaz Hanım Yemekteyiz'in birincisi oldu.

2/3ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının önem taşıdığı yarışmada puanlar şöyle oldu;

Emrah Bey 11 puan yarışmacılardan, 3 puan da Zuhal Topal'dan alarak toplamda 14 puanla 5. oldu. 15 bin TL'ye veda eden Emrah Bey böylece haftayı sonuncu tamamladı.

Haftanın 4.sü Ali Bey oldu. Yarışmacılardan 16 puan, Zuhal Topal'dan 4 puan alan Ali Bey toplamda 20 puan aldı.

3/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı 18 Mart Zuhal Topalla Yemekteyiz kazananı ve bu haftanın puan durumu

Haftanın 3.sü Sevdiye Hanım oldu. Toplamda 25 puan alan Sevdiye Hanım, 19 puan yarışmacılardan, 6 puan da Zuhal Topal'dan alabildi.

Haftanın ikincisi ise Nesli Hanım oldu. Nesli Hanım toplamda 28 puan aldı.

Haftanın finalinde 31 puan alan Gülnaz Hanım 15.000 TL ödülün sahibi olarak bu haftanın birincisi oldu. Gülnaz Hanım 25 puan yarışmacılardan 6 puan da Zuhal Topal'dan aldı.

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#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon