Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı? 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve bu haftanın puan durumu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı. Tv8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 14-18 Mart tarihli haftasında birbirinden farklı beş yarışmacı mutfakta hünerlerini gösterdi. Emrah Bey, Ali Bey, Sevdiye Hanım, Nesli Hanım ve Gülnaz Hanım'ın yarıştığı haftada tartışmalar da eksik olmadı. Ali Bey'in yarıştığı cuma gününde tadım yapan yarışmacıların puanlarını vermesinin ardından sonuçlar açıklandı. Bu hafta toplamda 31 puan alan Gülnaz Hanım Yemekteyiz'in birincisi oldu.
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının önem taşıdığı yarışmada puanlar şöyle oldu;
Emrah Bey 11 puan yarışmacılardan, 3 puan da Zuhal Topal'dan alarak toplamda 14 puanla 5. oldu. 15 bin TL'ye veda eden Emrah Bey böylece haftayı sonuncu tamamladı.
Haftanın 4.sü Ali Bey oldu. Yarışmacılardan 16 puan, Zuhal Topal'dan 4 puan alan Ali Bey toplamda 20 puan aldı.
Haftanın 3.sü Sevdiye Hanım oldu. Toplamda 25 puan alan Sevdiye Hanım, 19 puan yarışmacılardan, 6 puan da Zuhal Topal'dan alabildi.
Haftanın ikincisi ise Nesli Hanım oldu. Nesli Hanım toplamda 28 puan aldı.
Haftanın finalinde 31 puan alan Gülnaz Hanım 15.000 TL ödülün sahibi olarak bu haftanın birincisi oldu. Gülnaz Hanım 25 puan yarışmacılardan 6 puan da Zuhal Topal'dan aldı.