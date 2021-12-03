Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 3 Aralık Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu belli oldu!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi cuma akşamı kesinleşti. 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibini aradığı yarışmada, birbirinden farklı beş isim haftanın kazananı olabilmek için bir hafta boyunca mutfakta hünerlerini gösterdi. Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 3 Aralık tarihli son bölümünde 5 yarışmacının haftalık puanları açıklandı. 21 puan alan Semih Bey büyük ödüle veda eden ilk yarışmacı oldu. İddialı menüsü ile konuklarını misafir eden Oktay Bey'in masasında yaşanan tartışmalar final gününe damga vurdu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Yemekteyiz kazananı ve puan durumu.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali cuma akşamı yaşandı. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 29 Kasım-3 Aralık tarihli haftasında Semih Bey, Oktay Bey, Merve Abbasoğlu, Aysun Hanım ve Merve Hanım yarıştı. Para ödülünün sahibini bulacağı cuma gününde yarışmacılar Oktay Bey'e konuk oldu. Bu hafta Semih Bey aldığı 21 puanla 5. olurken, Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan 31 puan alan Aysun Hanım 15 bin TL'yi kazandı.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar belli oldu.
Rekabet dolu haftanın sonunda toplamda 21 puan alan Semih Bey 5. oldu. Cuma günü yarışan Oktay Bey ise 22 puanla 4. oldu. Oktay Bey 17 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan aldı.
Rekabet dolu haftanın sonunda toplamda 21 puan alan Semih Bey 5. oldu. Cuma günü yarışan Oktay Bey ise 22 puanla 4. oldu. Oktay Bey 17 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan aldı.
26 puan alan Merve Abbasoğlu ise bu haftayı 3. olarak tamamladı. Yarışmacılardan 23 Zuhal Topal'dan 8 puan alan Aysun Hanım ise toplamda 31 puanla bu haftanın birincisi oldu. 15 bin TL'nin sahibi olan Aysun Hanım duygusal anlar yaşadı. Haftanın ikincisi olan Merve Hanım ise 22 puan yarışmacılardan Zuhal Topal'dan 7 puan alabildi.