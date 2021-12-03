Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 3 Aralık Yemekteyiz haftanın kazananı ve puan durumu belli oldu!

26 puan alan Merve Abbasoğlu ise bu haftayı 3. olarak tamamladı. Yarışmacılardan 23 Zuhal Topal'dan 8 puan alan Aysun Hanım ise toplamda 31 puanla bu haftanın birincisi oldu. 15 bin TL'nin sahibi olan Aysun Hanım duygusal anlar yaşadı. Haftanın ikincisi olan Merve Hanım ise 22 puan yarışmacılardan Zuhal Topal'dan 7 puan alabildi.