Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL'yi kim kazandı? İşte 25 Mart 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu

Haftanın üçüncüsü ise Canan Hanım oldu. Canan Hanım 22 puan yarışmacılardan, 7 puan da Zuhal Topal'dan alarak haftayı 29 puanla üçüncü olarak tamamladı.



Haftanın ikincisi Gizem Hanım oldu. 25 puan yarışmacılardan, 6 puan da Zuhal Topal'dan alarak 31 puanla ikinci olan Gizem Hanım büyük ödüle 1 puan farkla veda etti.



Haftanın finalinde 32 puan alan Oğuzhan Bey 15.000 TL ödülün sahibi olarak bu haftanın birincisi oldu.