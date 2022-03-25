Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL'yi kim kazandı? İşte 25 Mart 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu

TV8 ekranlarında izleyenlerle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bir final heyecanı daha geride kaldı. Beş yarışmacının her gün mutfakta yemek hazırladığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21-25 Mart tarihli haftasında Özge Hanım, Canan Hanım, Gökhan Bey, Oğuzhan Bey ve Gizem Hanım yarıştı. Cuma günü yarışmacısı olan Özge Hanım'ın hazırladığı yemeklere puanlar verildi. Puanlama anından sonra açıklanan sonuçlara göre Özge Hanım sonuncu olarak haftayı tamamlarken, toplamda 32 puan alan Oğuzhan Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in birincisi oldu.
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının önem taşıdığı yarışmada puanlar şöyle oldu;
Haftanın sonuncusu Özge Hanım oldu. 10 puan yarışmacılardan 3 puan Zuhal Topal'dan alarak 13 puana ulaşan son gün yarışmacısı Özge Hanım para ödülüne veda eden ilk yarışmacı oldu.
Haftanın dördüncüsü Gökhan Bey oldu. 13 puan yarışmacılardan, 4 puan da Zuhal Topal'dan alan Gökhan Bey toplamda 17 puana ulaşabildi.
Haftanın üçüncüsü ise Canan Hanım oldu. Canan Hanım 22 puan yarışmacılardan, 7 puan da Zuhal Topal'dan alarak haftayı 29 puanla üçüncü olarak tamamladı.
Haftanın ikincisi Gizem Hanım oldu. 25 puan yarışmacılardan, 6 puan da Zuhal Topal'dan alarak 31 puanla ikinci olan Gizem Hanım büyük ödüle 1 puan farkla veda etti.
Haftanın finalinde 32 puan alan Oğuzhan Bey 15.000 TL ödülün sahibi olarak bu haftanın birincisi oldu.