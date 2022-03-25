Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TL'yi kim kazandı? İşte 25 Mart 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı, haftanın finalinde belli oldu. Hafta içi her gün bir yarışmacının mutfakta hünerlerini gösterdiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 25 Mart tarihli bölümünde beş günlük puanlar açıklandı ve para ödülünü kazanan isim kesinleşti. Haftanın sonuncusu 13 puan alan Özge Hanım olurken, bir puan farkla rakibini geçerek Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan isim de 15 bin TL'lik para ödülünü kazanmanın sevincini yaşayacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülünü kim kazandı? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki kazananı ve puan durumu.

1/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TLyi kim kazandı İşte 25 Mart 2022 Zuhal Topalla Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu

TV8 ekranlarında izleyenlerle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bir final heyecanı daha geride kaldı. Beş yarışmacının her gün mutfakta yemek hazırladığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21-25 Mart tarihli haftasında Özge Hanım, Canan Hanım, Gökhan Bey, Oğuzhan Bey ve Gizem Hanım yarıştı. Cuma günü yarışmacısı olan Özge Hanım'ın hazırladığı yemeklere puanlar verildi. Puanlama anından sonra açıklanan sonuçlara göre Özge Hanım sonuncu olarak haftayı tamamlarken, toplamda 32 puan alan Oğuzhan Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in birincisi oldu.

2/3ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklandı. Zuhal Topal'ın da puanlarının önem taşıdığı yarışmada puanlar şöyle oldu;

Haftanın sonuncusu Özge Hanım oldu. 10 puan yarışmacılardan 3 puan Zuhal Topal'dan alarak 13 puana ulaşan son gün yarışmacısı Özge Hanım para ödülüne veda eden ilk yarışmacı oldu.

Haftanın dördüncüsü Gökhan Bey oldu. 13 puan yarışmacılardan, 4 puan da Zuhal Topal'dan alan Gökhan Bey toplamda 17 puana ulaşabildi.

3/3Zuhal Topalla Yemekteyiz birincisi kim oldu, 15 bin TLyi kim kazandı İşte 25 Mart 2022 Zuhal Topalla Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu

Haftanın üçüncüsü ise Canan Hanım oldu. Canan Hanım 22 puan yarışmacılardan, 7 puan da Zuhal Topal'dan alarak haftayı 29 puanla üçüncü olarak tamamladı.

Haftanın ikincisi Gizem Hanım oldu. 25 puan yarışmacılardan, 6 puan da Zuhal Topal'dan alarak 31 puanla ikinci olan Gizem Hanım büyük ödüle 1 puan farkla veda etti.

Haftanın finalinde 32 puan alan Oğuzhan Bey 15.000 TL ödülün sahibi olarak bu haftanın birincisi oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zuhal Topal'la Yemekteyiz#Yarışma#Televizyon