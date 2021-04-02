Zuhal Topal’la Sofrada Şenay Toğul kimdir neden diskalifiye oldu? İşte ayrıntılar

Zuhal Topal’la Sofrada’da yarışmasında diskalifiye kararı şoke etti. Bu hafta yarışmadan ayrılacak kayınvalidenin kim olduğu soruları yayınlanan son bölümde yanıt buldu. Haftanın finalinde diskalifiye edilen ismin Şenay Toğul olduğu ortaya çıktı. Zuhal Topal yarışmacının uygunsuz davranışlarından dolayı diskalifiye edildiğini açıkladı. Peki, Zuhal Topal’la Sofrada Şenay Toğul kimdir? İşte, ayrıntılar...
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Zuhal Topal’la Sofrada programı bir kez daha diskalifiye haberleriyle gündemde. Hafta başında yayınlanan fragmanda diskalifiye açıklaması şok etkisi yaratmıştı. Zuhal Topal'la Sofrada 575. Bölümünde diskalifiyenin detayları netleşti. Dördüncü gün yarışan Şenay Toğul’un yarışmadan diskalifiye edildiği ortaya çıktı. Zuhal Topal final anında yarışmacının kasıtlı puanlar verdiğini söyleyerek kayınvalide Şenay Hanım'ı yarışmanın dışına aldı.
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Zuhal Topal, ‘Sizi dışarı alabilir miyim, yarışmadan diskalifiye edildiniz. Dışarı çıkar mısınız!’ dedi. Kayınvalidenin sözlerinin devamını getirmesini beklemeyen Topal, ‘ Buyrun çıkar mısınız diskalifiye edildiniz, çünkü haddinizi aştınız’ sözleriyle diskalifiyede kararlı olduğunu dile getirdi.
Zuhal Topal kayınvalidenin 4 puan vermesine sinirlenerek, kasıtlı olarak bu puanı verdiğini ve yarışmaya uygunsuz davrandığını belirtti.
Programda ikinci kez böyle bir durum yaşandığını söyleyen Topal, "Bazı sınırlar vardır. Şenay Hanım bu sınırı bir değil, iki değil üç değil defalarca geçti" dedi.
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NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?
Yarışmanın ilk gününden beri söyledikleriyle hem Zuhal Topal hem de ekran karşısındakileri şoke eden Şenay Toğul, kendi gününde Fatma Hanım’ın gelini için “tarlaya gider gibi giyinmiş” yorumunda bulunmuştu. Şenay Toğul, Yosma Hanım’ın krebi yumuşak bulmasına “belki dişiniz yoktur” yanıtını vermişti. Bu duruma tepki gösteren Zuhal Topal, özür diletmişti. Haftanın finalinde tavırlarına devam eden Şenay Toğul, diskalifiye edildi.
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Şenay Toğul kimdir?
Aslen Aydınlı olan Şenay Toğul, İzmir'den yarışmaya dahil olmuştu.