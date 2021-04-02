Zuhal Topal’la Sofrada Şenay Toğul kimdir neden diskalifiye oldu? İşte ayrıntılar

Zuhal Topal, ‘Sizi dışarı alabilir miyim, yarışmadan diskalifiye edildiniz. Dışarı çıkar mısınız!’ dedi. Kayınvalidenin sözlerinin devamını getirmesini beklemeyen Topal, ‘ Buyrun çıkar mısınız diskalifiye edildiniz, çünkü haddinizi aştınız’ sözleriyle diskalifiyede kararlı olduğunu dile getirdi.



Zuhal Topal kayınvalidenin 4 puan vermesine sinirlenerek, kasıtlı olarak bu puanı verdiğini ve yarışmaya uygunsuz davrandığını belirtti.



Programda ikinci kez böyle bir durum yaşandığını söyleyen Topal, "Bazı sınırlar vardır. Şenay Hanım bu sınırı bir değil, iki değil üç değil defalarca geçti" dedi.