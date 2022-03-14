Zara:Bergen filmini izlemeye korkuyorum

BENDE SUNİ BİR ŞEY YOK

Televizyoncu Saba Tümer, ‘N Alaçatı Dergisi’ için objektif karşısına geçti. İzmir’de başlayan şöhret yolculuğunun, kendisini hiç değiştirmediğini, cemiyet ve sanat dünyasında çok sevilmesinin ve dostunun olmasının sırrını açıklayan Tümer, “Tamamen kendin olmak… Doğal, içten ve samimi olmak. Bende suni bir şey yok. Yapamam zaten” dedi.Bayan Kahkaha olarak tanınmanın çok güzel bir şey olduğunu belirten ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti: “İnsanları mutlu ediyor. Karşında biri gülünce sende gülersin. Kahkahamın şifa dağıttığına da inanıyorum. Hayattayız, mutlu olmamız, gülmemiz lazım. Ona da vesile olduğum için çok mutluyum.”