Zara:Bergen filmini izlemeye korkuyorum

Kıbrıs Concorde Luxry Resort Otelde sahne alan Zara, sevenleriyle buluştu.. Konser öncesi açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Zara, son dönemlerde çok konuşulan sahne kostümleri hakkında “Herkes istediğini giymekte özgür bu tip eleştirileri anlamış değilim, bence bu konuyla ilgili sosyolojik ve psikolojik olarak ele alınmalı” dedi.
Senin geleceğin parlak
12 yaşında ünlü sanatçı Bergen ile tanıştığını belirterek “Bergen beni kucağına aldı ve 'Senin geleceğin parlak' dedi. Keşke bu günleri görseydi. Filmi izlemeye korkuyorum, çünkü çok üzüleceğimi biliyorum" dedi.
Burak Kut ile Dayı Şov'a konuk olan Doğu Demirkol, neden şiveli konuştuğunu anlattı:“Ben Amasya’da büyüdüm. Çocukluğumda Amasya’da bir tane genel cerrah vardı. O da benim babamdı. Ameliyat yapabilen bir tane doktor var. Küçük şehirde rockstar gibi. Ben de gıcık çocuğum; doktor çocuğuyum diye nefret ediyorlar. ‘Nefret etmeyin, ben de şiveliyim, ben de sizin gibiyim’ demek istedim. Şimdi Amasyalı arkadaşlarım jön gibi konuşuyor. Ben böyle kaldım”
Televizyoncu Saba Tümer, ‘N Alaçatı Dergisi’ için objektif karşısına geçti. İzmir’de başlayan şöhret yolculuğunun, kendisini hiç değiştirmediğini, cemiyet ve sanat dünyasında çok sevilmesinin ve dostunun olmasının sırrını açıklayan Tümer, “Tamamen kendin olmak… Doğal, içten ve samimi olmak. Bende suni bir şey yok. Yapamam zaten” dedi.Bayan Kahkaha olarak tanınmanın çok güzel bir şey olduğunu belirten ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti: “İnsanları mutlu ediyor. Karşında biri gülünce sende gülersin. Kahkahamın şifa dağıttığına da inanıyorum. Hayattayız, mutlu olmamız, gülmemiz lazım. Ona da vesile olduğum için çok mutluyum.”
İstanbul’un büyük bir hayranı olan, ona şarkılar yazan ve sevgisinin karşılığını da geniş bir hayran kitlesi ile alan ABD’li indie pop/ rock grubu Brazzaville, uzun bir aradan sonra İstanbul'a geliyor. Ekip, 14 Mayıs Cumartesi gecesi Asmalımescit BLIND'da sahne alacak.
Bu yıl ilki düzenlenecek Uluslararası Beşiktaş Tiyatro festivali başlıyor.Beşiktaş Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali başladı. 5-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde; İsviçre ve İtalya’nın sevilen tiyatro gösterilerinin yanı sıra Şener Şen’in Zengin Mutfağı’ndan, Metin Akpınar’ın süpervizörlüğünü yaptığı Deli Bayramı’na kadar ülkemizin en çok izlenen oyunları sahnelenecek.Mart ayı boyunca sezonun en ilgi çekici oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivalinde oyunlar ücretsiz olan sahnelenecek. Oyunlar için davetiyeler Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi, Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi ve Akatlar Kültür Merkezi gişelerinden temin edilebilecek.
Nigar Ekinci,Yıldız Tilbe imzalı "Bir Benim Ol" adlı tekli çalışmasını yayınladı.1997 yılında TRT'nin açtığı ses yarışmasında İç Anadolu Bölgesi birincisi seçilerek müzik yolculuğuna başlayan Nigar Ekinci,söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan “Bir Benim Ol” adlı tekli çalışmasını yayınladı. Özdemir Müzik etiketiyle yayınlanan, Selim Çaldıran'ın aranje ettiği şarkının klibini Erkan Nas yönetti.
2003 Türkiye Güzeli Zeynep Yılmaz, modelliğin yanı sıra şarkıcılığa adım atarak sahnelerde boy göstermişti. Ani bir kararla yurt dışında yaşamaya karar veren ve beş yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen alan Yılmaz" Yurt dışı bana göre değil. Ülkemi çok özledim ve İstanbul'a yerleştim. Hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim" dedi. Sahneleri çok özlediğini söyleyen Yılmaz en kısa zamanda bir single ile sahnelere döneceğini belirtti.
Şubat ayında çıkardığı “Elhamdrillah” ile listelerde yerini alan Zen-G kendine has rap tarzı ile üretmeye devam ediyor.Zen-G şimdi de yakın arkadaşı CEY ile yaptıkları “El Amigo” ile karşımızda. Mahalle kültürü denince akla gelen isimlerden olan Zen-G ve CEY “El Amigo” şarkısında güçlerini birleştirdi. Zen-G’nin sözlerine Cey ile birlikte imza attığı “El Amigo” şarkısının bestesinde Enes Emenli karşımıza çıkıyor.Şarkının klibi Mert Dan tarafından çekildi. “El Amigo”nun kayıtları Studio Circus’ta alındı.
İstanbul son yılların en yoğun kar yağışı etkisi içindeyken, Ebru Şallı Akkuş bu ortamı romantik bir havaya sokmasını bildi. Ebru Şallı Akkuş eşi Uğur Akkuş ile birlikte soğuk hava ve yoğun yağan kara rağmen çektiği sıcak fotoğrafları 'Lovely weekend' etiketi ile sosyal medya hesabından paylaştı.Önce kar altındaki İstanbul Boğazı'nda tur atan çift daha sonra Chalet Swiss restoranda baş başa yemek yedi.