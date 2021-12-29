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HaberlerEkonomi Haberleri Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret ocak ayında yatacak mı? İşte asgari ücrette son gelişmeler
GeriEkonomi Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret ocak ayında yatacak mı? İşte asgari ücrette son gelişmeler
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Ekonomi
Haber Giriş: 29 Aralık 2021 - 09:49 | 

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret ocak ayında yatacak mı? İşte asgari ücrette son gelişmeler

8 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni zam oranı kısa bir süre önce açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle yeni asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Zamlı asgari ücreti alacakları ilk tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret ocak ayında yatacak mı? İşte asgari ücrette son gelişmeler

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1
2022 yıl başından itibaren asgari ücret brüt 5.004 lira, net de 4.253.40 lira olacak. Buna göre yeni senede asgari ücretin neti yüzde 50.5, brütü ise yüzde 40 artırıldı. Öte yandan asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.
2
İşsizlik ödeneği , asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişle birlikte yeniden hesaplanacak.
3ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yeni asgari ücret zammı 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar ilk zamlı maaşlarını şubat ayında alacak.
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