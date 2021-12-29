Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret ocak ayında yatacak mı? İşte asgari ücrette son gelişmeler

2022 yıl başından itibaren asgari ücret brüt 5.004 lira, net de 4.253.40 lira olacak. Buna göre yeni senede asgari ücretin neti yüzde 50.5, brütü ise yüzde 40 artırıldı. Öte yandan asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.