Zafer Algöz'den Okan Bayülgen'e ağır suçlama

Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk olan oyuncu Zafer Algöz, yıllarca birlikte çalıştığı Okan Bayülgen ile yollarının neden ayrıldığını anlattı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
“OKAN BAYÜLGEN’LE KIRGINLIK OLUNCA VEDALAŞTIM”
Benim ölçülerime göre Cem Yılmaz 25 senedir Türkiye’nin 1 numarası! Komedyen olarak, sinema filmleriyle, senaryolarıyla… Okan Bayülgen ile Zaga ve Televizyon Çocuğu döneminde beraber çalışmıştık, yönetmenimiz de Şafak Bakkalbaşıoğlu’ydu. Oradaki konseptimizde yazılı bir metin yoktu, yazarlarla çalışmak istedik, kafamız onlara uygun değildi, yazdıkları bize hitap etmiyordu, bizim söylediklerimizi onlar yazamıyorlardı. Doğaçlama yapmaya karar verdik. Dudu Teyze benim bulduğum bir karakterdi, eskiden Cihangir’de oturuyordum, benim oturduğum evin tam karşı katında bir kadın vardı, bütün gün pencerinin kenarında oturup çay/sigara, oradan aşağı bakarak, çocukların oğlunun arabasına yanaşmasına sinir oluyordu. Kadın dikkatimi çekti, sonra da biz artık bunu kullanmaya başladık.
2
Abone Ol
BENİM NEDEN ADIM GEÇMİYOR
Bir dönem geçtikten sonra şunu öğrendim ki, benim de yaratacılığını üstlendiğim işlere Okan bize haber vermeden gidip noter üzerinden kendi üstüne almış. Ben de o zaman sordum, madem böyle bir şey yapıyorsun bizim niye adımız geçmiyor? Evet senin tv programında yapıyoruz ama, benim niye adım geçmiyor? Televizyon dünyasının kuralları böyledir dedi, ben de “Kusura bakma Show dünyasının kurallarına göre değil, arkadaşlık dünyasının kurallarına göre hayatımı devam ettiyorum” dedim. O dönem Dudu Teyze’ye reklam teklifi geldi, oradan da kendine ait bir para istedi. Onun da parası takdim ettik. Olaylar böyle olunca baktım iş arkadaşlık, dostluğun dışında farklı bir yere gidiyor, baktım ki tatsızlık olacak, bunlar yaşandıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmanın anlamı yok. İşin tadı kaçtı. Kırgınlık olunca vedalaşalım dedik, vedalaştık.
3
Abone Ol
KADINA ŞİDDET GÖSTERMEK ACİZLİĞİN BELİRTİSİDİR!
Yaşananlar beni çok üzdü. Ben önce şaka sandım. Hadi canım olamaz böyle bir şey dedim. Ben Ozan’ı 25 senedir tanırım, öyle tepkiler verecek bir insan olarak hiçbirimiz görmedik, duymadık. İlk defa duyunca, şaka yapıyorlar dedim. 2 tarafında birbirine sille tokat denecek şekilde, öfkeyle daldığını öğrenince ona çok çok daha fazla üzüldüm. Hangi insan şiddeti meşru görebilir ki? Tamam canım hak etmiştir, öyle bir şey olamaz! İnsanın insana şiddeti kadar kötü bir şey olamaz. İnsan insana şiddet göstermemeli, kadına şiddet göstermemeli, hayvana, çocuğa, doğaya; bu zaten insan olmanın en büyük erdemi… Kendisiyle temasım oldu, o da yaşananlardan çok üzgün. Böyle bir şeyden kim mutlu olur ki?
4
Abone Ol
Kalktığınızda bütün insanlar sanki Türkiye’de bir tek bu olay varmış gibi sabahtan başlayıp akşama kadar, tv’lerde magazin programlarında sürekli bu işleniyor olması kim olursa olsun insanı rahatsız eder ve üzer. Şimdi olay yargı aşamasında. 2 taraf da uzlaşmak istememiş, biz mahkeme kararında ısrarlıyız demişler, şimdi iş yargıda. Mahkeme kararı bittikten sonra hayat normale dönecek, herkes kendi işine gücüne gidecek de, bence bizim bekleyip ne olacak ne bitecek onu görmekte fayda var diye düşünüyorum. Benim söylediğimizde eleştirilecek bir taraf yok. ‘Ne yaşandığını bilmiyoruz’ dedim. Hakikaten doğru, 2 kişi arasında ne yaşandığını bilmiyoruz. Kadına şiddet göstermek acizliğin belirtisidir. Niye kadına şiddet gösteriyorsun ki? Kadın bana şiddet gösterse ben evi terk ederim!
5
Abone Ol
TÜRKİYE’NİN EN KOMİK İSMİ: CEM YILMAZ
Türkiye'nin en komik ismi Cem Yılmaz. Şu anda Cem Yılmaz. En komik dediğiniz için… 2. Sıraya Can Yılmaz’ı koyarım mesela. Özkan Uğur’u koyarım 3. Sıraya. Çağlar Çorumlu, farkındaysanız hep birlikte çalıştığım insanlar… İnsanı güldürmek gerçekten zor iş. Ayrı bir zeka, birikim gerektiren, yetenek gerektiren… İş sadece siyah t-shirtü giymekle olmuyor. Kafanın içi dolu olacak, elinde hikayen olacak, anlatacak bir şeyin olacak, çıkıp bunu imtihana girer gibi her gece yapacaksın.
6
Abone Ol
TÜRK SİNEMASI’NIN GERÇEK YÖNÜ CÜNEYT ARKIN’DIR
Ben Cüneyt Arkın’ın hayranıyım, çocukluğumdan beri Cüneyt Abi benim için çok ayrı. Dünya aksiyon filmlerinin kralıdır o. Cüneyt Abi’nin gençlik resimlerine bak, Alain Delon’dan ne farkı var? O kadar yakışıklı ki! Güzel adam yani… Vücudunda kırılmadık kemik kalmamış bir başarı abidesi. Kendisine saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Tarık Abi’yi de unutmamak lazım. Kıvanç Tatlıtuğ’u çok başarılı bulurum. Yapmış olduğu gelişimi fark ettim. Kenan İmirzalıoğlu da öyle, kendini çok geliştirmiş adamdır. Gençler çatır çatır geliyorlar, yeter ki çocuklara iyi proje gelsin.
7
Abone Ol
FERHAN ABİ’DEN KAVUK CEM YILMAZ’A GELMELİYDİ!
Nejat Uygur’a da verilebilirdi, Nejat Baba Türkiye’de tek başına gezmedik yer bırakmadı. Hatta Bahri abiyle beraber onlar Anadolu’nun en ücra yerlerine gidip dolaştılar. Ferhan Abi daha modern dönemde bu işi üstlendi. Yıllardır oynuyor. Benim şahsi fikrim, kimsenin emeğine oyunculuna laf etmek haddim değildir ama, Ferhan Abi’den kavuk Cem Yılmaz’a gelmeliydi. Cem Yılmaz 25 yıldır, belki daha fazla süredir Türkiye’de tek başına bu meddahlık geleneğini devam ettiren biri. Meddahlık geleneğinde yazılı bir metin yok. Kafanızdaki konuları, birbirine bağlayıp, seyirciye kendinizi sevdirirsiniz. Bundan sonraki süreç içinde bir kadına devrelidir mi? Onu da kavuğu devredecek olan Şevket kardeşimizin karar vermesi lazım. Yasemin Yalçın olabilir, Demet olabilir, Demet Evgar da olurdu, Demet Akbağ da olurdu. İlle de erkek olacak diye bir şarta gerek yok bence.