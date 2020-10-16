Zafer Algöz'den Okan Bayülgen'e ağır suçlama

BENİM NEDEN ADIM GEÇMİYOR Bir dönem geçtikten sonra şunu öğrendim ki, benim de yaratacılığını üstlendiğim işlere Okan bize haber vermeden gidip noter üzerinden kendi üstüne almış. Ben de o zaman sordum, madem böyle bir şey yapıyorsun bizim niye adımız geçmiyor? Evet senin tv programında yapıyoruz ama, benim niye adım geçmiyor? Televizyon dünyasının kuralları böyledir dedi, ben de “Kusura bakma Show dünyasının kurallarına göre değil, arkadaşlık dünyasının kurallarına göre hayatımı devam ettiyorum” dedim. O dönem Dudu Teyze’ye reklam teklifi geldi, oradan da kendine ait bir para istedi. Onun da parası takdim ettik. Olaylar böyle olunca baktım iş arkadaşlık, dostluğun dışında farklı bir yere gidiyor, baktım ki tatsızlık olacak, bunlar yaşandıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmanın anlamı yok. İşin tadı kaçtı. Kırgınlık olunca vedalaşalım dedik, vedalaştık.