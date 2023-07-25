Yılmaz Gruda kimdir kaç yaşında vefat etti? Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Yılmaz Gruda kimdir sorusu, vefat haberinin ardından öne çıkan konulardan oldu. Bir süredir sağlık sorunları yaşanan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda(94) hayatını kaybetti. Yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncu, 13 Temmuz'da 94. yaşını kutlamıştı. Son yıllarda Hercai, Şahsiyet, Çukur, Ailecek Şaşkınız gibi dizi ve filmlerde yer alan Gruda çok sayıda ödül almıştı. İşte, Yılmaz Gruda'nın hayatı hakkında merak edilenler.