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Yılmaz Gruda kimdir kaç yaşında vefat etti? Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

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#Yılmaz Gruda Kimdir#Yılmaz Gruda Kaç Yaşındaydı#Yılmaz Gruda Hayatı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 23:49

Yılmaz Gruda'nın hayatı ve biyografisi ölüm haberinin ardından gündeme geldi. Son dakika haberine göre tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve aynı zamanda çevirmen olan Yılmaz Gruda, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendi. Çok sayıda sinema filmi ve tiyatro oyununda yer alan Gruda, 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Anton Çehov'un Evliliğin Halleri'ni Çeviren/Derleyen/Yöneten ve oyuncusu olarak 90 yaşında sahnede yer almıştı. Peki, Yılmaz Gruda kimdir nereli kaç yaşında vefat etti? İşte, Yılmaz Gruda'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

1/4Yılmaz Gruda kimdir kaç yaşında vefat etti Ayşen Grudanın eski eşi Yılmaz Grudanın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Yılmaz Gruda kimdir sorusu, vefat haberinin ardından öne çıkan konulardan oldu. Bir süredir sağlık sorunları yaşanan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda(94) hayatını kaybetti. Yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncu, 13 Temmuz'da 94. yaşını kutlamıştı. Son yıllarda Hercai, Şahsiyet, Çukur, Ailecek Şaşkınız gibi dizi ve filmlerde yer alan Gruda çok sayıda ödül almıştı. İşte, Yılmaz Gruda'nın hayatı hakkında merak edilenler.

2/4YILMAZ GRUDA KİMDİR

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı.

3/4Yılmaz Gruda kimdir kaç yaşında vefat etti Ayşen Grudanın eski eşi Yılmaz Grudanın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti. Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Sanatçının yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Yılmaz Gruda, 25 Ekim 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Anton Çehov'un Evliliğin Halleri'ni Çeviren/Derleyen/Yöneten ve oyuncusu olarak 90 yaşında sahnede yer almıştır.

4/4ÖDÜLLERİ

ÖDÜLLERİ

1999: Behçet Aysan - Şiir Ödülü - Çerçi Zeus

2003: Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi Ödüllü - "Marathon "Bir Uzun Koşu"

2016: Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2018: Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri - Onur Ödülü

2021: Harput Kısa Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

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