Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İyi ki doğdun bebek!
Yargı dizisinde canlandırdığı Avukat Ceylin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, 28 yaşına bastı.Yiğit Kirazcı sevgilisinin yeni yaşını Instagram'da yaptığı paylaşımla kutladı.Kirazcı, birlikte yer aldıkları fotoğrafı "İyi ki doğdun bebek" notuyla yayınladı.
2
Yeşilçam partisi
Eski milli kaleci Volkan Demirel, 40’ıncı yaşını eşi Zeynep Demirel’in organize ettiği Yeşilçam konseptli partiyle kutladı. Davetlilerin retro kostümlerle katıldığı gece, Ayta Sözeri’nin şarkılarıyla renklendi
3
Ne ara 50 oldun kocacığım
Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, 50’nci yaşını eşi Begüm Kütük’le kutladı. Güzel oyuncu, kutlamadan kareleri “35’inde tanıdım, ne ara 50 oldun kocacığım” notuyla sosyal medyada yayınladı. Yaşaroğlu, eşinin paylaştığı videoda “Yolun yarısı daha. Çok güzel, küsuratsız yaşım var” sözleriyle takipçilerini güldürdü
4
Gözler neden kapalı?
Geçen ay evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli balayına devam ediyor. ABD’ye giden çift, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. İdo Tatlıses, bu ‘öpücüklü’ kareyi de “Sizce gözler neden kapalı?” sorusuyla paylaştı. Yanıtı eşi verdi: “9238383 adım atmışız, yorulmuşuz.”
5
Kalbini çaldı
Koronavirüse yakalandığını açıklayan Farah Zeynep Abdullah, karantinada aşk paylaşımı yaptı. Oyuncu, bir süredir birlikte olduğu DJ Artz ile çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan yayınladı. Farah Zeynep Abdullah, paylaşımının altına Aleyna Tilki’nin “Sen Olsan Bari” şarkısından “Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen” sözlerini yazdı. DJ Artz fotoğrafa şu yorumu yaptı: “İlk kavgada arşivlenir.”
6
Bir daha olmasın!
Ebru Şallı’yla evli olan işadamı Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin, sosyal medyada Şallı’yı hedef aldı.
Gonca Derin, Ebru Şallı’yı çocuklarına kendisini kötülemekle suçladı. Derin, “Çocuklarımın yanında beni eleştirmişsin” diye başladığı mesajında ünlü isme şöyle seslendi: “Menopozuna veriyorum, bir daha olmasın! Anneliği de, sevdayı da tutkuyla yaşarım ben. Benimle derdin ne bilmiyorum ama sakın girmemen gereken yerlere girme, haddini bil!”
7
Mutlu aile
2018’de evlenen ve 1 yıl sonra kızları Zeynep’i kucaklarına alan Bengü ile Selim Selimoğlu, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çiftin oğulları Selim, geçen pazartesi dünyaya geldi. Bengü, ailesiyle fotoğraflarını “Dördümüz” notuyla sosyal medyada paylaştı.
8
Yeni proje için tatili yarıda kestim
Aslı Turanlı geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Rol aldığı “Ölümüne Aşk” filminin çekimleri bitince tatil için Atina’ya gittiğini söyleyen oyuncu, “Başka bir projem olduğu için tatili kısa kesip İstanbul’a döndüm” dedi. Elinde senaryoyla gezen Turanlı, sorular üzerine “Detayları yapımcıların duyurması daha doğru olur” diye konuştu.
9
Meryem'den Londra pozları
Meryem Uzerli, Londra sokaklarında objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, çekimden kareleri Instagram sayfasında İngilizce “Londra benim aşkım” notuyla paylaştı
10
Aile boyu alışveriş
Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne önceki gün İstinye Park’taydı. Futbolcu, eşi ve çocuklarıyla birlikte alışveriş yapıp yemek yedi. Galatasaraylı taraftarları, tecrübeli futbolcuya yoğun ilgi gösterdi.