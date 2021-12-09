Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Annemi Saklarken dizisiyle ekranlara geri dönüyor!
Başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu yeni hali ile ekranlara geri dönüyor. Fazla kilolarından kurtulan ve bambaşka bir görünüme kavuşan Bozoğlu, yeni dizi 'Annemi Saklarken' de Füsun karakterini canlandıracak. PEki, Annemi Saklarken'in Füsun'u Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...
'O Hayat Benim' dizisi için kilo alan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olarak bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Şimdilerde ise yeni dizi Annemi Saklarken'in Füsun'u olarak ekranlara geri dönmeye hazırlanan Yeşim Ceren Bozoğlu izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun hayatı ve yeni hali...
YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?
Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974'te Ankara'da doğdu. Bozoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından "Yılın Genç Kadın Oyuncusu" seçildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar ve Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı. Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı.
Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini canlandıran Bozoğlu’nun, başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali’nde “En İyi Film Ödülü”nü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye’nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu, Duru Tiyatro’da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı. 2 Eylül 2007 tarihinde oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. 2010 yılında eşinden ayrıldı. Lale Mansur ve Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak, Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide "Müdür Muavini Zehra Öğretmen" rolünde oynadı.
Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini canlandıran Bozoğlu’nun, başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali’nde “En İyi Film Ödülü”nü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye’nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu, Duru Tiyatro’da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı. 2 Eylül 2007 tarihinde oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. 2010 yılında eşinden ayrıldı. Lale Mansur ve Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak, Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide "Müdür Muavini Zehra Öğretmen" rolünde oynadı.
YEŞİM CEREN BOZOĞLU DİZİLERİ
Annemizi Saklarken - 2021- - Füsun Moran
Kuruluş Osman - 2020-2021 - Hazal Hatun
Yüzleşme - 2019 - Zümrüt Karaca
Kalbimdeki Deniz - 2016-2018 - Fikriye Yılmaz
O Hayat Benim - 2014-2015 - Nuran
Güldür Güldür - 2013 - Oya
Bebek İşi - 2013 (Rahşan)
Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik
Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu)
Ateşin Düştüğü Yer - 2012
Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen
Canım Babam - 2011 - Alev
Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim
Bahtı Kara - 2009
Yüreğine Sor - 2009
Deli Deli Olma - 2008
Kirpi - 2008 - Dilarasu
Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006
Eve Dönüş - 2006
Polis - 2006
Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp
Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra
Alanya Almanya - 2005
The İmam - 2005
Öteki Gece - 2005
Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal
Meleğin Düşüşü - 2004
Bir Aşk Hikayesi - 2004
İki Genç Kız - 2004
Arapsaçı - 2004
Günahım Neydi Allahım - 2003
Sultan Makamı - 2003
Azad - 2002 - Göze
Gülbeyaz - 2002 - Meryem
İngiliz Kemal - 2001
Yeditepe İstanbul - 2001 - Nilgün
Gece Martıları - 2000
Sıcak Saatler - 1998
Kuruluş Osman - 2020-2021 - Hazal Hatun
Yüzleşme - 2019 - Zümrüt Karaca
Kalbimdeki Deniz - 2016-2018 - Fikriye Yılmaz
O Hayat Benim - 2014-2015 - Nuran
Güldür Güldür - 2013 - Oya
Bebek İşi - 2013 (Rahşan)
Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik
Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu)
Ateşin Düştüğü Yer - 2012
Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen
Canım Babam - 2011 - Alev
Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim
Bahtı Kara - 2009
Yüreğine Sor - 2009
Deli Deli Olma - 2008
Kirpi - 2008 - Dilarasu
Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006
Eve Dönüş - 2006
Polis - 2006
Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp
Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra
Alanya Almanya - 2005
The İmam - 2005
Öteki Gece - 2005
Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal
Meleğin Düşüşü - 2004
Bir Aşk Hikayesi - 2004
İki Genç Kız - 2004
Arapsaçı - 2004
Günahım Neydi Allahım - 2003
Sultan Makamı - 2003
Azad - 2002 - Göze
Gülbeyaz - 2002 - Meryem
İngiliz Kemal - 2001
Yeditepe İstanbul - 2001 - Nilgün
Gece Martıları - 2000
Sıcak Saatler - 1998