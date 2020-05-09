Yeşilçam’ın unutulmazları

çoğu Arkadaşımız Darülaceze’de öldü Kadir Savun, sinemaya emek verenlere değer verilmediğini söylüyor: “Arkadaşlarımızın birçoğu Darülaceze’de öldü. İşte, rahmetli Mümtaz Ener ve diğerleri. Hiç olur mu böyle bir şey? Sanatçı çocuk gibidir, darıltmayacaksın onu. Hele yaşlanınca, daha da özeneceksin. Ama nerede? Ben ne kadar isterdim, Amerika ya da Avrupa’daki gibi, bir ‘sanatçılar sitesinde’ kıymeti bilinen bir adam olarak oturmayı, meslektaşlarımla dertleşip sohbet etmeyi. Ama burada ve kiradayım.”Bu arada sinemadan hiç kazanmadığından da yakınıyor Kadir Savun “pişman değilim” diyor: “Dünyaya tekrar gelsem yine oyuncu olurdum. Aç kalacağımı bile bile... Şunu da söylemek istiyorum, bizim kuşak, yani sizin de isimlerini sıraladığınız oyuncular, Batılı oyunculardan daha iyiydik biz. Hem bu koşullarda çalışacaksın, hem de bu oyun performansını göstereceksin. Amerika’da olsaydık ne olurdu düşünebiliyor musun?”