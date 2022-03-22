Yavuz Seçkin kimdir, kaç yaşında, nereli? Yavuz Seçkin ve eşi hakkında bilgiler

YAVUZ SEÇKİN KİMDİR?

Yavuz Seçkin 2 Ocak 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Şişli Motor Meslek Lisesi'nden mezun oldu. 28 yaşında taklit yeteneğini keşfederek, "Yavuz'un Minibüsü" adlı programıyla Radyo Klas'ta yayın hayatına başladı. Sonraları programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yaptı.Radyo Klas'tan ayrılma kararı aldı ve daha sonra Süper FM'de program yapmaya başladı. "Avrupa Yakası" ile televizyon dünyasına adım attı.Avrupa Yakası dizisinde 'Sertaç' rolüyle yer aldı. Ayrıca "Co-medya" adlı komedi programını yapıyordu. Bülent Ersoy ve Ceyhun Yılmaz ile Star TV'de 'Üçümüz Bir Divayla' programını yaptı.Pal FM'de hafta içi her akşam 18:00–20:00 saatleri arası "Yavuz'un Minibüsü" programını hazırlayıp sunuyor. 19 Ekim 2012'de vizyona giren Oğlum Bak Git adlı komedi filminde başrol oynamıştır.