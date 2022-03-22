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Yavuz Seçkin kimdir, kaç yaşında, nereli? Yavuz Seçkin ve eşi hakkında bilgiler

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Yavuz Seçkin merak edilen isimlerden biri oldu. Yavuz Seçkin Alişan ile Hayata Gülümse’nin konuğu oldu. Peki, yaptığı skeçler ile adından söz ettiren Yavuz Seçkin kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/2Yavuz Seçkin kimdir, kaç yaşında, nereli Yavuz Seçkin ve eşi hakkında bilgiler

Yavuz Seçkin ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Sertaç' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü isim yaptığı taklitler ile de tanınıyor. Yavuz Seçkin ve Dicle Güler ile evli. Çiftin bir kızları bulunuyor.

2/2YAVUZ SEÇKİN KİMDİR

YAVUZ SEÇKİN KİMDİR?

Yavuz Seçkin 2 Ocak 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Şişli Motor Meslek Lisesi'nden mezun oldu. 28 yaşında taklit yeteneğini keşfederek, "Yavuz'un Minibüsü" adlı programıyla Radyo Klas'ta yayın hayatına başladı. Sonraları programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yaptı.Radyo Klas'tan ayrılma kararı aldı ve daha sonra Süper FM'de program yapmaya başladı. "Avrupa Yakası" ile televizyon dünyasına adım attı.Avrupa Yakası dizisinde 'Sertaç' rolüyle yer aldı. Ayrıca "Co-medya" adlı komedi programını yapıyordu. Bülent Ersoy ve Ceyhun Yılmaz ile Star TV'de 'Üçümüz Bir Divayla' programını yaptı.Pal FM'de hafta içi her akşam 18:00–20:00 saatleri arası "Yavuz'un Minibüsü" programını hazırlayıp sunuyor. 19 Ekim 2012'de vizyona giren Oğlum Bak Git adlı komedi filminde başrol oynamıştır.

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