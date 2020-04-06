Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl anne oldu!

"HİSLERİMİ ANLATACAK KELİME BULAMIYORUM" Hayatımın en mutlu günü... Hislerimi anlatacak kelime bile bulamıyorum. Doktorlarım ve canım ebem; size ne kadar teşekkür etsem az.



Bu zorlu geçen 37 saati bana bu kadar güzel bir hediyeyle unutturduğunuz ve hep güçlü durmama yardım ettiğiniz için...