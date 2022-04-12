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Yaşar İpek kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek şarkıları ve hayatı

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Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Yaşar İpek, son çıkardığı "Aman" şarkısıyla 2. Sayfa programına konuk oldu. Sinan Akçıl imzalı şarkısı "Aman" hakkında konuşan Yaşar İpek, programda merak konusu oldu. Peki, Yaşar İpek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yaşar İpek şarkıları ve hayatı...

1/3Yaşar İpek kimdir, kaç yaşında, nereli Yaşar İpek şarkıları ve hayatı

Müge ile Gülşen'in konuğu olan Yaşa İpek yeni şarkısını seslendirdi. Yorumlarıyla da merak konusu olan Yaşar İpek, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yaşar İpek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yaşar İpek hakkında merak edilenler...

2/3YAŞAR İPEK KİMDİR

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Sanatçı Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait Film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı.

Sonrasında vatani görevini yapmak icin askere giden Yaşar İpek, ordu evinde şarkı söylemeye devam etti. Askeri görevini tamamladıktan sonra, aşık olduğu mesleği yapmaya karar verir.

3/3Yaşar İpek kimdir, kaç yaşında, nereli Yaşar İpek şarkıları ve hayatı

2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Pdnd Müzik çatısı altındaki ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı 2017’de piyasaya sürdü. Bir süredir birlikte olduğu hatta birlikte klip çektiği Seren Serengil ile 2018 mayıs ayında Fransa’da nikah masasına oturdu. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikili, 2019 ağustos ayında boşanma kararı aldı.

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