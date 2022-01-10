Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Gözler Yasak Elma 127. bölüm fragmanı ve FOX yayın akışında
Yasak Elma dizisinin yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Yeni sezonda yeni oyuncular ile yayın hayatına başlayan Yasak Elma dizisi en son 126. Bölümü ile ekrana gelmişti. 2022 itibari ile yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu haline geldi. 10 Ocak Fox TV yayın akışı ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Yasak Elma bu akşam var mı? Yasak Elma 127. Bölüm fragmanı yayında mı?
Yasak Elma yeni bölüm, 10 Ocak Fox TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Yasak Elma izleyicileri heyecanla 127. Bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Yasak Elma’nın yeni bölümü yayınlanmayacak. 22:30’da ise Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Yüz Numaralı Adam ekrana gelecek. İşte Yasak Elma yeni bölüm tarihi