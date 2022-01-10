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Televizyon
Haber Giriş: 10 Ocak 2022 - 08:45 | 

Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Gözler Yasak Elma 127. bölüm fragmanı ve FOX yayın akışında

Yasak Elma dizisinin yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Yeni sezonda yeni oyuncular ile yayın hayatına başlayan Yasak Elma dizisi en son 126. Bölümü ile ekrana gelmişti. 2022 itibari ile yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu haline geldi. 10 Ocak Fox TV yayın akışı ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Yasak Elma bu akşam var mı? Yasak Elma 127. Bölüm fragmanı yayında mı?

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Yasak Elma yeni bölüm, 10 Ocak Fox TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Yasak Elma izleyicileri heyecanla 127. Bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Yasak Elma’nın yeni bölümü yayınlanmayacak. 22:30’da ise Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden biri olan Yüz Numaralı Adam ekrana gelecek. İşte Yasak Elma yeni bölüm tarihi
2YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümü 17 Ocak Pazartesi saat 20:00’de ekrana gelecek. Bu akşam 20:00’de Fox TV yayın akışında ise Yasak Elma dizisinin eski bölümü yer alıyor. 127. Bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
3FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

22:30 Yüz Numaralı Adam

00:00 Maske Kimsin Sen

02:30 Yüz Numaralı Adam
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