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Yasak Elma bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

#Yasak Elma#Yasak Elma Yeni Bölüm#Yasak Elma Neden Yok

Fox TV’nin 14 Mart tarihli yayın akışı nedeniyle Yasak Elma dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma’nın 135. Bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyordu ancak dizinin yeni bölümlerine ara verildi. Dizinin kadrosuna en son Şebnem Dönmez dahil olmuştu. Peki, Yasak Elma bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman?

1/3Yasak Elma bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman

Yasak Elma dizisinin yeni bölümlerine kısa bir ara verildi. En son 7 Mart Pazartesi günü izleyicilerle buluşan Yasak Elma’nın 135. Bölüm tarihi ertelendi. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Yasak Elma, 21 Mart Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

2/3Yasak Elma bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman

Dizi ekibinde Covid-19 vakalarına rastlanması nedeniyle yeni bölümün ertelendiği öğrenildi.

3/3YASAK ELMA 134. BÖLÜM ÖZETİ

YASAK ELMA 134. BÖLÜM ÖZETİ

Kumru’nun annesi Handan gelir gelmez Kumru’nun başına gelenlerden Yıldız’ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır. Handan Yıldız’ı alt etmenin yolunun Ender’den geçtiğini öğrenir.

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