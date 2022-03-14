Yasak Elma bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümlerine kısa bir ara verildi. En son 7 Mart Pazartesi günü izleyicilerle buluşan Yasak Elma’nın 135. Bölüm tarihi ertelendi. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Yasak Elma, 21 Mart Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
Dizi ekibinde Covid-19 vakalarına rastlanması nedeniyle yeni bölümün ertelendiği öğrenildi.
Kumru’nun annesi Handan gelir gelmez Kumru’nun başına gelenlerden Yıldız’ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır. Handan Yıldız’ı alt etmenin yolunun Ender’den geçtiğini öğrenir.