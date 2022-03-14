Yasak Elma bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümlerine kısa bir ara verildi. En son 7 Mart Pazartesi günü izleyicilerle buluşan Yasak Elma’nın 135. Bölüm tarihi ertelendi. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Yasak Elma, 21 Mart Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.