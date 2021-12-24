Yargı yeni bölüm bu hafta neden yok? Yargı ekibinden açıklama
Yargı dizisinin yeni bölümlerine kısa bir ara verildi. Aranın nedeni dizinin mavi tıklı hesaplarından açıklandı. Pazar günleri ekrana gelen Yargı dizisi en son 14. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Son bölümde Engin'in ölmesi ve Ceylin'in tutuklanması damga vurmuştu. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı 15. Bölümü bu hafta neden yok?
Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı ancak diziye kısa bir ara verilmesi nedeniyle 15. bölüm gecikmeli olarak ekrana gelecek. Sağlık arası verdiği açıklanan Yargı dizisinin 15. bölümü 9 Ocak 2021 akşamı ekrana gelecek.
YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.