Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yargı Ilgaz öldü mü, Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı? Yargı sezon finali sürpriz evlilik teklifi

Güncelleme Tarihi:

#Yargı Sezon Finali#Ilgaz Öldü Mü#Yargı Son Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 09:54

Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı son bölüm ile ekranlara damga vurdu. Turgut Ali'nin Ilgaz'ı vurma sahnesinden sonra Kaan Urgancıoğlu'nun bölüm boyunca görünmemesi, Ilgaz öldü mü, Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı sorularını beraberinde getirdi. Ceylin'in Ilgaz'ın ölüm haberiyle yıkılması, izleyiciyi de yasa boğdu. Dizinin senaristi Sema Ergenekon'dan Yargı 3. sezon müjdesi ise merakları daha da arttırdı. Peki, Yargı Ilgaz öldü mü, Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı? Yargı 3. Sezon müjdesi ve sezon finali fragmanı...

1/7Yargı Ilgaz öldü mü, Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı Yargı sezon finali sürpriz evlilik teklifi

Yargı'nın 30 Nisan 2023 Pazar günü yayınlanan 62. Bölümünde Ilgaz'ın ölüm haberi sevdiklerini yasa boğdu. Ilgaz’ın acı haberini Eren’den alan Ceylin’in sahneleri geceye damgasını vurdu. Ilgaz'ın ölümüyle suçlanan Ceylin sinir krizi geçirir. Dizinin sonunda ise izleyenleri sürpriz gelişmeler bekliyor. Yargı 3. sezon finali ile haftaya ekranlarda olacak. Yargı 3. sezon şimdiden izleyicide merak uyandırdı. Peki, Yargı Ilgaz öldü mü, Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı? İşte, Yargı sezon finali fragmanı...

2/7YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz’ın arayışı hayatını yıkıp dağıtacak olan noktada sonlanmak üzeredir artık; kaderi, adalet bekçisi gibi gördüğü Turgut Ali’nin tuttuğu silahın namlusunun ucundadır. Hayatında gördüğü en büyük ihanet olacak kurşunlarla vurulmadan önce, Turgut Ali’yle ilgili öğreneceği bambaşka gerçekler vardır.

Ceylin, Parla’nın kayıp olduğunu duyar duymaz hemen harekete geçer. Ancak bu yolun sonu öyle bir yere bağlanır ki, Eren ve Ceylin kendilerini acı dolu bir bilinmezliğin içinde çırpınırken bulurlar.

3/7Yargı Ilgaz öldü mü, Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı Yargı sezon finali sürpriz evlilik teklifi

Ilgaz’ın acı haberini Eren’den alan Ceylin’in de ruhu ölür adeta. Ancak bir yandan da yapmadığı bir şeyle suçlanmaktadır, üstelik saklaması gereken bir sırrı da yüklenmişken.

Ilgaz’ın haberi herkesi mahveder; ancak Metin ve Çınar’ın herkesten daha büyük olan acısı onları bambaşka bir sınava sürükler…

Yekta yine kendisinden beklenmeyecek bir hamle yaparak cinayet soruşturmasına dahil olurken, Ömer’in herkesten bir adım önde giden planları başarıyla ilerlemektedir…

4/7Yargı Ilgaz öldü mü, Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı Yargı sezon finali sürpriz evlilik teklifi

Ceylin, Ilgaz’ın acısıyla baş etmeye çalışırken adeta boşlukta uçuşan bir yaprak gibi hissizleşmiş ve hayattan kopmak üzeredir. Ancak gerçeği bulmak için mücadele gücü verecek bir bilgi, ona beklemediği bir anda gelecek ve bir nebze de olsa yaşama tutunmasına sebep olacaktır.

5/7ILGAZ ÖLDÜ MÜ

ILGAZ ÖLDÜ MÜ?

Yargı 63. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı! Ilgaz'ın, defnedilmesi sevenlerini yasa boğuyor!

Sezon finalinde acı dolu anlar yaşanıyor. Ilgaz, sevenleri tarafından defnediliyor. Ceylin, gözaltında olduğu için ona son görevini yapamıyor. Kendisine güzel anıları kalıyor.

6/7Yargı Ilgaz öldü mü, Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı Yargı sezon finali sürpriz evlilik teklifi

Yargı sezon finali sahnesinde Ilgaz'ın Ceylin'e evlilik teklifi ise akıllarda Ilgaz'ın ölmeme ihtimalini getirdi. Yargı sezon finalinde sorunun cevabı yanıt bulacak mı merak konusu...

7/7Yargı Ilgaz öldü mü, Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı Yargı sezon finali sürpriz evlilik teklifi

Yargı sezon finali bölümüyle 7 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı Sezon Finali#Ilgaz Öldü Mü#Yargı Son Bölüm