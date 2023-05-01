Yargı Ilgaz öldü mü, Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı? Yargı sezon finali sürpriz evlilik teklifi

Ilgaz’ın acı haberini Eren’den alan Ceylin’in de ruhu ölür adeta. Ancak bir yandan da yapmadığı bir şeyle suçlanmaktadır, üstelik saklaması gereken bir sırrı da yüklenmişken.

Ilgaz’ın haberi herkesi mahveder; ancak Metin ve Çınar’ın herkesten daha büyük olan acısı onları bambaşka bir sınava sürükler…

Yekta yine kendisinden beklenmeyecek bir hamle yaparak cinayet soruşturmasına dahil olurken, Ömer’in herkesten bir adım önde giden planları başarıyla ilerlemektedir…