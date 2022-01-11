Yargı dizisi oyuncuları kimler, yeni bölüm ne zaman? Yargı dizisi oyuncuları ve isimleri
Yargı dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Yargı yeni bölümleri ile her hafta pazar akşamları yayınlanıyor. Dizide Onur Durmaz’ın hayat verdiği Engin’in katilinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yargı dizisi oyuncuları kimler? İşte Yargı dizisi oyuncuları ve karakterleri
Yargı dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yargı dizisi bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölümleri Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide Ceylin karakterine Pınar Deniz, Ilgaz karakterine Kaan Urgancıoğlu, komiser Eren’e Uğur Aslan, Yekta’ya Uğur Polat hayat veriyor.
YARGI DİZİSİ OYUNCULARI
Yargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Nergis Öztürk, Pınar Çağlar Gençtürk, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.