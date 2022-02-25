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Yaprak Dökümü neden yok, bugün yok mu? Kanal D yayın akışı

#Yaprak Dökümü#Kanal D Yayın Akışı#Yaprak Dökümü Neden Yok

Yaprak Dökümü hafta içi her gün ekrana geliyor. Kanal D yayın akışına göre dizi hafta içi saat 11:00’de başlıyordu. Efsaneleşen yapımlar arasında yer alan ve usta oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin bugün saat 11:00’de başlamaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Yaprak Dökümü neden yok, bugün yok mu?

1/3Yaprak Dökümü neden yok, bugün yok mu Kanal D yayın akışı

Yaprak Dökümü’nün neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Oyuncuları arasında Güven Hokna, Halil Ergün, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü hafta içi her gün ekrana geliyordu. İşte Kanal D yayın akışı ve detaylar…

2/3YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK

YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?

Yaprak Dökümü Kanal D yayın akışına göre hafta içi her gün saat 11:00’de ekrana geliyordu. Bugün Üç Kız Kardeş dizisinin tekrarı ekrana geldi. Pazartesi yayın akışı ile merak edilen sorunun yanıt bulması bekleniyor.

3/3KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Gelinim Mutfakta

05:15 Asi

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