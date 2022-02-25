Yaprak Dökümü neden yok, bugün yok mu? Kanal D yayın akışı

Yaprak Dökümü’nün neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Oyuncuları arasında Güven Hokna, Halil Ergün, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü hafta içi her gün ekrana geliyordu. İşte Kanal D yayın akışı ve detaylar…
Yaprak Dökümü Kanal D yayın akışına göre hafta içi her gün saat 11:00’de ekrana geliyordu. Bugün Üç Kız Kardeş dizisinin tekrarı ekrana geldi. Pazartesi yayın akışı ile merak edilen sorunun yanıt bulması bekleniyor.
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Gelinim Mutfakta
05:15 Asi