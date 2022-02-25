Yaprak Dökümü neden yok, bugün yok mu? Kanal D yayın akışı

Yaprak Dökümü’nün neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Oyuncuları arasında Güven Hokna, Halil Ergün, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü hafta içi her gün ekrana geliyordu. İşte Kanal D yayın akışı ve detaylar…