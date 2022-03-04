Yaprak Dökümü neden yok, bitti mi? 4 Mart Kanal D yayın akışı

Yaprak Dökümü’nün neden olmadığı araştırılıyor. Oyuncuları arasında usta isimlerin yer aldığı sevilen dizi Yaprak Dökümü tekrar bölümleri ile hafta içi saat 11:00’de izleyici karşısına çıkıyor. 4 Mart günü saat 11:00’de Kanal D yayın akışı içerisinde Üç Kız Kardeş dizisi yer alıyor. İşte detaylar