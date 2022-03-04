Yaprak Dökümü neden yok, bitti mi? 4 Mart Kanal D yayın akışı

Yaprak Dökümü’nün neden olmadığı araştırılıyor. Oyuncuları arasında usta isimlerin yer aldığı sevilen dizi Yaprak Dökümü tekrar bölümleri ile hafta içi saat 11:00’de izleyici karşısına çıkıyor. 4 Mart günü saat 11:00’de Kanal D yayın akışı içerisinde Üç Kız Kardeş dizisi yer alıyor. İşte detaylar
Yaprak Dökümü 4 Mart Kanal D yayın akışı içerisinde yer almıyor. Dizi daha önce tekrar bölümleri ile saat 11:00’de izleyici karşısına çıkıyordu. Yaprak Dökümü geçtiğimiz hafta cuma günü de ekrana gelmemiş, pazartesi günü yine aynı saatinde yayınlanmıştı.
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Üç Kız Kardeş
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar