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Yaprak Dökümü neden yok, bitti mi? 4 Mart Kanal D yayın akışı

#Yaprak Dökümü#Kanal D Yayın Akışı#Yaprak Dökümü Neden Yok

Yaprak Dökümü izleyicileri yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Kanal D’nin efsaneleşen dizileri arasında yer alan Yaprak Dökümü hafta içi her gün ekrana geliyordu. 4 Mart’ta saat 11:00’de dizinin başlamaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Yaprak Dökümü neden yok, bitti mi? İşte 4 Mart Kanal D yayın akışı

1/3Yaprak Dökümü neden yok, bitti mi 4 Mart Kanal D yayın akışı

Yaprak Dökümü’nün neden olmadığı araştırılıyor. Oyuncuları arasında usta isimlerin yer aldığı sevilen dizi Yaprak Dökümü tekrar bölümleri ile hafta içi saat 11:00’de izleyici karşısına çıkıyor. 4 Mart günü saat 11:00’de Kanal D yayın akışı içerisinde Üç Kız Kardeş dizisi yer alıyor. İşte detaylar

2/3YAPRAK DÖKÜMÜ BUGÜN YOK MU

YAPRAK DÖKÜMÜ BUGÜN YOK MU?

Yaprak Dökümü 4 Mart Kanal D yayın akışı içerisinde yer almıyor. Dizi daha önce tekrar bölümleri ile saat 11:00’de izleyici karşısına çıkıyordu. Yaprak Dökümü geçtiğimiz hafta cuma günü de ekrana gelmemiş, pazartesi günü yine aynı saatinde yayınlanmıştı.

3/3KANALD YAYIN AKIŞI

KANALD YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Üç Kız Kardeş

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

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