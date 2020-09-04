Yanımda Kal filmi beyaz perde ardından TV’de izleyicileriyle buluşuyor. 18 Aralık 2018 tarihinde vizyona giren Yanımda Kal, ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Senaryosunu Çağlar Yurt’un yazdığı, Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun yönettiği, Şebnem Aşkın ve Ferhat Şenalan’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Yanımda Kal’ filminin başrollerinde ekranların tanıdık yüzleri yer alıyor. Peki, Yanımda Kal filminin oyuncuları kimler?
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1
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İşkolik bir adamla sokak şarkıcısı bir kadının dramatik hikayesini sinemaya taşıyan ‘Yanımda Kal’ filminde başrolleri Türk sinemasının genç kuşağını başarı ile temsil eden Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral paylaşıyor. İkiliye kadroda Murat Aygen, Nilay Duru, Ege Aydan, Levent Sülün, Tuna Arman ve Deniz Baytaş eşlik ediyor.
2
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YANIMDA KAL KONUSU
Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir’in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir’in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir’in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır.
3
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Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep’in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.