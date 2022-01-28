Yalnız Kurt'un Mira'sı Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında? Mira karakteri hakkında bilgiler...

Fotomodel, reklam ve dizi film oyuncusu, instagram fenomeni Yaprak Medine, 8 Temmuz 1996 tarihinde dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini yeni tamamlayan Yaprak Medine, reklam filmleri ve bir kısa video film deneyiminden sonra 2020 yılında çekimlerine başlanan Menajerimi Ara dizisi Beren karakterini canlandırdı.
Atv ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt'un kadrosunda dahil olan Yaprak Medine, Mira'ya hayat verecek.
Tam adım Semiramis Myers Hanzade… Babam Amerikalı… Hanzade soyadını da annemden aldım; annem saray soyundan geliyor. Dedesi, sarayın damatlarındanmış; Padişah'a ihanetle suçlanıp sürgün edilmiş. Bir yanım Amerikalı, bir yanım Türk, ama ruhum haymatlos; hiçbir ülkeye, hiç kimseye gönül bağım yok. Sadakatim sadece ve sadece Golyat'a...