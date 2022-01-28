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Yalnız Kurt'un Mira'sı Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında? Mira karakteri hakkında bilgiler...

#Yalnız Kurt#Yalnız Kurt Mira#Yalnız Kurt'un Mira Kimdir

Yalnız Kurt'un dikkat çeken karakterlerinden biri de Mira karakteri oldu. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu dizide Mira karakterine Yaprak Medine hayat veriyor. Peki, Yalnız Kurt'un Mira'sı Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında? Mira karakteri hakkında bilgiler...

1/3Yalnız Kurtun Mirası Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında Mira karakteri hakkında bilgiler...

Fotomodel, reklam ve dizi film oyuncusu, instagram fenomeni Yaprak Medine, 8 Temmuz 1996 tarihinde dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini yeni tamamlayan Yaprak Medine, reklam filmleri ve bir kısa video film deneyiminden sonra 2020 yılında çekimlerine başlanan Menajerimi Ara dizisi Beren karakterini canlandırdı.

2/3Yalnız Kurtun Mirası Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında Mira karakteri hakkında bilgiler...

Atv ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt'un kadrosunda dahil olan Yaprak Medine, Mira'ya hayat verecek.

3/3MİRA KARAKTERİ

MİRA KARAKTERİ

Tam adım Semiramis Myers Hanzade… Babam Amerikalı… Hanzade soyadını da annemden aldım; annem saray soyundan geliyor. Dedesi, sarayın damatlarındanmış; Padişah'a ihanetle suçlanıp sürgün edilmiş. Bir yanım Amerikalı, bir yanım Türk, ama ruhum haymatlos; hiçbir ülkeye, hiç kimseye gönül bağım yok. Sadakatim sadece ve sadece Golyat'a...

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