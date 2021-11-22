MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYalnız Kurt’un ilk tanıtımı yayınlandı – Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler?
GeriTelevizyon Yalnız Kurt’un ilk tanıtımı yayınlandı – Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 12:11 | 

Yalnız Kurt’un ilk tanıtımı yayınlandı – Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler?

Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt’un ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. ''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!'' sözlerinin damga vurduğu tanıtım sosyal medyada da gündem oldu. Dizi, toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak. Peki, Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimlerine başlandı.Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
2YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi isimler yer alıyor.
3DİZİNİN KONUSU

DİZİNİN KONUSU

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi