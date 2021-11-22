Yalnız Kurt’un ilk tanıtımı yayınlandı – Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler?
Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt’un ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. ''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!'' sözlerinin damga vurduğu tanıtım sosyal medyada da gündem oldu. Dizi, toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak. Peki, Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler?
Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimlerine başlandı.Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.