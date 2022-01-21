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Yalnız Kurt'un ilk bölüm tarih belli oldu... Yalnız Kurt ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

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Tanıtımları günlerdir izleyicilerle buluşan Yalnız Kurt dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, Yalnız Kurt dizisi ocak ayında ekran macerasına başlayacak. Peki, Yalnız Kurt'un ilk bölümü ne zaman yayınlanacak, dizinin kadrosunda kimler var? İşte Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları ve yayın tarihi...

1/3Yalnız Kurtun ilk bölüm tarih belli oldu... Yalnız Kurt ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler

Yalnız Kurt dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu. atv ekranlarında güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle gösterime girecek "Yalnız Kurt" Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

2/3Yalnız Kurtun ilk bölüm tarih belli oldu... Yalnız Kurt ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler

Aksiyon dozu yüksek birinci bölüm tanıtımıyla büyük ilgi gören, afişiyle merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

3/3Yalnız Kurtun ilk bölüm tarih belli oldu... Yalnız Kurt ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

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