Yalnız Kurt'un Fettah Dahhak'ı Can Sertaç Adalıer kimdir?

Dahhak isminin anlamı

Dahhak, Zahhak ya da Zohak, İran mitolojisinde şeytani bir figür. Avesta gibi antik İran Zerdüşt metinlerinde "Azi Dahaka" olarak da geçer. Bu metinlere göre Zohak, Ehrimen'in oğlu ve Ahura Mazda'nın düşmanıdır.