Yalnız Kurt'un Fettah Dahhak'ı Can Sertaç Adalıer kimdir?

Yalnız Kurt, heyecan dolu ilk bölümüyle geçmişe atıfta bulundu. Bir vaiz olan Fettah Dahhak'ın nasıl Amerikan ajanına dönüştüğü de gün yüzüne çıktı. Dahhak karakterinin yanı sıra bu karaktere hayat veren Can Sertaç Adalıer de merak konusu oldu.
1990 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Can Sertaç Adalıer, aslen Balıkesir, Bandırmalı. Çocukluk yıllarından itibaren müzik ve sahne sanatları ile iç içe yetişen Adalıer, üniversite döneminde de Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde, oyunlar ve performatif çalışmalar yaptı.
Dahhak, Zahhak ya da Zohak, İran mitolojisinde şeytani bir figür. Avesta gibi antik İran Zerdüşt metinlerinde "Azi Dahaka" olarak da geçer. Bu metinlere göre Zohak, Ehrimen'in oğlu ve Ahura Mazda'nın düşmanıdır.