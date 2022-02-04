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Yalnız Kurt'un Fettah Dahhak'ı Can Sertaç Adalıer kimdir?

#Yalnız Kurt#Fettah Dahhak#Can Sertaç Adalıer

Yapımını Osman Sınav'ın üstlendiği 'Yalnız Kurt' dizisinin ilk bölümünü atv’de ekranlara geldi. Dizinin ilk bölümünde dikkat çeken karakterlerden biri de Fettah Dahhak oldu. Dahhak karakterine Can Sertaç Adalıer hayat veriyor. Peki, Yalnız Kurt'un Fettah Dahhak'ı Can Sertaç Adalıer kimdir?

1/3Yalnız Kurtun Fettah Dahhakı Can Sertaç Adalıer kimdir

Yalnız Kurt, heyecan dolu ilk bölümüyle geçmişe atıfta bulundu. Bir vaiz olan Fettah Dahhak'ın nasıl Amerikan ajanına dönüştüğü de gün yüzüne çıktı. Dahhak karakterinin yanı sıra bu karaktere hayat veren Can Sertaç Adalıer de merak konusu oldu.

2/3Yalnız Kurtun Fettah Dahhakı Can Sertaç Adalıer kimdir

1990 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Can Sertaç Adalıer, aslen Balıkesir, Bandırmalı. Çocukluk yıllarından itibaren müzik ve sahne sanatları ile iç içe yetişen Adalıer, üniversite döneminde de Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde, oyunlar ve performatif çalışmalar yaptı.

3/3Dahhak isminin anlamı

Dahhak isminin anlamı

Dahhak, Zahhak ya da Zohak, İran mitolojisinde şeytani bir figür. Avesta gibi antik İran Zerdüşt metinlerinde "Azi Dahaka" olarak da geçer. Bu metinlere göre Zohak, Ehrimen'in oğlu ve Ahura Mazda'nın düşmanıdır.

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#Yalnız Kurt#Fettah Dahhak#Can Sertaç Adalıer