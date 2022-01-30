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Yalnız Kurt'un Esra Türkmen'i Damla Colbay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Damla Colbay dizileri...

#Yalnız Kurt#Yalnız Kurt Esra Türkmen#Damla Colbay

ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt yayınlandığı ilk bölümüyle izleyiciden tam not almayı başardı. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizide başarılı ve genç oyuncular yer alıyor. Bu karakterler arasında dikkat çeken başrol oyuncularından biri de Yalnız Kurt'un Esra Türkmen'i Damla Colbay oldu. Peki Damla Colbay kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Esra Türkmen ve Damla Colbay hakkında bilgiler...

1/4Yalnız Kurtun Esra Türkmeni Damla Colbay kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, Damla Colbay dizileri...

Tanıtımlarıyla dikkat çeken Yalnız Kurt dizisi konusu ve oyuncularıyla da yayınlandığı ilk bölümden itibaren merak edilmeye başlandı. Aksiyon ve heyecanın eksij olmadığı Yalnız Kurt dizisinde Esra Türkmen rolündeki oyuncu Damla Colbay da araştırılmaya başlandı. Peki, Damla Colbay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Damla Colbay'ın oynadığı diziler...

2/4ESRA TÜRKMEN KİMDİR

ESRA TÜRKMEN KİMDİR?

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

3/4DAMLA COLBAY KİMDİR

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay, 14 Ocak 1993'de İzmir'de doğmuştur. Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırdı.

Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

4/4DAMLA COLBAY DİZİLERİ

DAMLA COLBAY DİZİLERİ

2014- 2015: Kara Para Aşk- Demet Demir

2015- 2016: Hayat Mucizelere Gebe- İnci Temizyürek

2016- 2017: İçerde- Eylem

2019: Zengin ve Yoksul- Aysel Taştan

2019- 2021: Hekimoğlu- Zeynep Can

2022: Yalnız Kurt- Esra Türkmen

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