Yalnız Kurt'un Esra Türkmen'i Damla Colbay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Damla Colbay dizileri...

Tanıtımlarıyla dikkat çeken Yalnız Kurt dizisi konusu ve oyuncularıyla da yayınlandığı ilk bölümden itibaren merak edilmeye başlandı. Aksiyon ve heyecanın eksij olmadığı Yalnız Kurt dizisinde Esra Türkmen rolündeki oyuncu Damla Colbay da araştırılmaya başlandı. Peki, Damla Colbay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Damla Colbay'ın oynadığı diziler...
Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.
Damla Colbay, 14 Ocak 1993'de İzmir'de doğmuştur. Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırdı.
Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.
2014- 2015: Kara Para Aşk- Demet Demir
2015- 2016: Hayat Mucizelere Gebe- İnci Temizyürek
2016- 2017: İçerde- Eylem
2019: Zengin ve Yoksul- Aysel Taştan
2019- 2021: Hekimoğlu- Zeynep Can
2022: Yalnız Kurt- Esra Türkmen