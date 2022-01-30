Yalnız Kurt'un Altay'ı Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Hasan Denizyaran'ın oynadığı diziler...

ALTAY KURTOĞLU KİMDİR?

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.