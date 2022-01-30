Yalnız Kurt'un Altay'ı Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Hasan Denizyaran'ın oynadığı diziler...

Tanıtımlarıyla dikkat çeken Yalnız Kurt dizisi konusu ve oyuncularıyla da yayınlandığı ilk bölümden itibaren merak edilmeye başlandı. Aksiyon ve heyecanın eksij olmadığı Yalnız Kurt dizisinde Altay rolündeki oyuncu Hasan Denizyaran da araştırılmaya başlandı. Peki, Altay Kurtoğlu nasıl bşr karakter, Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hasan Denizyaran dizileri...
Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.
Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yaşında İstanbul'da doğmuştur. stanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan Denizyaran, kariyerine modellikle başladı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki “4N1K” filmi ile sinema dünyasına adım attı.
2016- Hayat Sevince Güzel- Erkan Yıldız
2017- 4N1K- Ali Tekelioğlu
2018- Elif- Akın
2019- Kim Daha Mutlu- Sinan
2019- Afilli Aşk- Uğur
2021- İşte Bu Benim Masalım- Pamir
2022- Yalnız Kurt- Altay Kurtoğlu