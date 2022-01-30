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Yalnız Kurt'un Altay'ı Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Hasan Denizyaran'ın oynadığı diziler...

#Yalnız Kurt#Yalnız Kurt Altay#Hasan Denizyaran Kimdir

Ekranların yeni dizisi Yalnız Kurt yayınlandığı ilk bölümüyle izleyiciden tam not almayı başardı. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizide başarılı ve genç oyuncular yer alıyor. Bu karakterler arasında dikkat çekenlerden biri de Yalnız Kurt'un Altay'ı Hasan Denizyaran oldu. Peki Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Hasan Denizyaran ve Altay Kurtoğlu hakkında bilgiler...

1/4Yalnız Kurtun Altayı Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, Hasan Denizyaranın oynadığı diziler...

Tanıtımlarıyla dikkat çeken Yalnız Kurt dizisi konusu ve oyuncularıyla da yayınlandığı ilk bölümden itibaren merak edilmeye başlandı. Aksiyon ve heyecanın eksij olmadığı Yalnız Kurt dizisinde Altay rolündeki oyuncu Hasan Denizyaran da araştırılmaya başlandı. Peki, Altay Kurtoğlu nasıl bşr karakter, Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hasan Denizyaran dizileri...

2/4ALTAY KURTOĞLU KİMDİR

ALTAY KURTOĞLU KİMDİR?

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

3/4HASAN DENİZYARAN KİMDİR

HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yaşında İstanbul'da doğmuştur. stanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan Denizyaran, kariyerine modellikle başladı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki “4N1K” filmi ile sinema dünyasına adım attı.

4/4HASAN DENİZYARAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

HASAN DENİZYARAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2016- Hayat Sevince Güzel- Erkan Yıldız

2017- 4N1K- Ali Tekelioğlu

2018- Elif- Akın

2019- Kim Daha Mutlu- Sinan

2019- Afilli Aşk- Uğur

2021- İşte Bu Benim Masalım- Pamir

2022- Yalnız Kurt- Altay Kurtoğlu

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