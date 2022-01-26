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Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte Atv'nin yeni cuma dizisi Yalnız Kurt'un konusu ve oyuncu kadrosu

#Yalnız Kurt#Yalnız Kurt Oyuncuları#Yalnız Kurt Konusu

Yeni dizi Yalnız Kurt'un detayları geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Tanıtımları ve içerisinde geçen sözlerle dikkat çeken Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle dizi severlerin karşısına çıkacak. Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte Atv'nin yeni cuma dizisi Yalnız Kurt'un konusu ve oyuncu kadrosu

1/4Yalnız Kurt oyuncuları kimler İşte Atvnin yeni cuma dizisi Yalnız Kurtun konusu ve oyuncu kadrosu

Yalnız Kurt dizisi Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış faili meçhul cinayetlere, siyasi olaylara, terör örgütlerine ve darbelere değinecek. Yaşanmış farklı olayları konu edinerek güçlü bir senaryoyla yola çıkan Yalnız Kurt'ta aksiyon ve heyecan eksik olmayacak Büyük bir merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimler yer alıyor.

2/4Cihan Ünal - Davut Bahadır (Kumandan)

Cihan Ünal - Davut Bahadır (Kumandan)

Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

3/4Hasan Denizyaran - Altay Kurtoğlu

Hasan Denizyaran - Altay Kurtoğlu

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

4/4Damla Colbay - Esra Türkmen

Damla Colbay - Esra Türkmen

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

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