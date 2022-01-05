Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları açıklandı

Çok yakında atv'de yayınlanacak olan Yalnız Kurt fragmanı içinde geçen sözlerse şöyle;

Gök kubbenin altında yaşayan bir ölüyüm ben. Toprağa karışmadan önce görmeyi beklediğim tek bir şey var: Yalnız kurdun, yedi başlı ejderhanın yedi başını da kesip alt üst olan her şeyi yerine oturtması.Gücün gerektiği zaman seninle denk ya da senden daha güçlü birine karşı kullanırsan yiğit olursun. Ama senden daha zayıf birine karşı kullanırsan o zaman zalim olursun. Sen de gücünü zalime karşı, mazlumları korumak için kullan.



Yetim kurtların hayatında aşka yer yoktur.



Usta oyuncularla genç isimleri bir araya getiren Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt çok yakında atv'de.