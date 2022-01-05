Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları açıklandı
ATV'de yayınlanmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin fragmanları dizi severlerin dikkatini çekti. Yapımını Sinagraf'ın üstlendiği, Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin yazdığı “Yalnız Kurt” dizisinin oyuncu kadrosu da açıklandı. Peki, Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler?
Atv ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt, çok yakında izleyicisiyle buluşuyor. Yalnız Kurt yeni tanıtımı ile büyük heyecan yaratırken fragmandaki iddialı sözlerle de gündeme oturdu. Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; ülkede yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yalnız Kurt aksiyon sahneleri, tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte en çok konuşulan konulardan oldu. Silahlı saldırılar, dövüş sahneleri, tuzaklar ve kovalamacalar dizinin aksiyon dolu olacağına dair önemli sinyaller verdi.
Çok yakında atv'de yayınlanacak olan Yalnız Kurt fragmanı içinde geçen sözlerse şöyle;
Gök kubbenin altında yaşayan bir ölüyüm ben. Toprağa karışmadan önce görmeyi beklediğim tek bir şey var: Yalnız kurdun, yedi başlı ejderhanın yedi başını da kesip alt üst olan her şeyi yerine oturtması.Gücün gerektiği zaman seninle denk ya da senden daha güçlü birine karşı kullanırsan yiğit olursun. Ama senden daha zayıf birine karşı kullanırsan o zaman zalim olursun. Sen de gücünü zalime karşı, mazlumları korumak için kullan.
Yetim kurtların hayatında aşka yer yoktur.
Usta oyuncularla genç isimleri bir araya getiren Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt çok yakında atv'de.
Yetim kurtların hayatında aşka yer yoktur.
Usta oyuncularla genç isimleri bir araya getiren Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt çok yakında atv'de.