Yalnız Kurt konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalnız Kurt dizisi konusu ve oyuncuları

Yalnız Kurt dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yalnız Kurt dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Dizi bu akşam saat 20:00’de ekrana gelecek. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan Yalnız Kurt’un oyuncuları arasında Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran gibi isimler bulunuyor. Yeni dizinin senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.
Yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.
Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur.
Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.
Yalnız Kurt dizisi oyuncuları arasında Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimler yer alıyor.