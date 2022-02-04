Yalnız Kurt dizisindeki Altay kimdir, kaç yaşında? Hasan Denizyaran hakkında bilgiler

HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yaşında İstanbul'da doğmuştur. stanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan Denizyaran, kariyerine modellikle başladı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki “4N1K” filmi ile sinema dünyasına adım attı.