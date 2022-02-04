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Yalnız Kurt dizisindeki Altay kimdir, kaç yaşında? Hasan Denizyaran hakkında bilgiler

#Yalnız Kurt#Yalnız Kurt Altay#Hasan Denizyaran

Yalnız Kurt dizisindeki Altay karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt cuma akşamları ekrana geliyor. Yalnız Kurt oyuncuları arasında yer alan Hasan Denizyaran, Altay Kurtoğlu’na hayat veriyor. Peki, Yalnız Kurt’un Altay’ı Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında?

1/3Yalnız Kurt dizisindeki Altay kimdir, kaç yaşında Hasan Denizyaran hakkında bilgiler

Hasan Denizyaran, Yalnız Kurt oyuncuları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği Altay karakterinin açıklamasında, ‘Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.’ cümlesi yer aldı. İşte 1993 doğumlu Hasan Denizyaran hakkında merak edilenler

2/3HASAN DENİZYARAN KİMDİR

HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yaşında İstanbul'da doğmuştur. stanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan Denizyaran, kariyerine modellikle başladı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki “4N1K” filmi ile sinema dünyasına adım attı.

3/3Yalnız Kurt dizisindeki Altay kimdir, kaç yaşında Hasan Denizyaran hakkında bilgiler

2016- Hayat Sevince Güzel- Erkan Yıldız

2017- 4N1K- Ali Tekelioğlu

2018- Elif- Akın

2019- Kim Daha Mutlu- Sinan

2019- Afilli Aşk- Uğur

2021- İşte Bu Benim Masalım- Pamir

2022- Yalnız Kurt- Altay Kurtoğlu

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