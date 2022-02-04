Yalnız Kurt dizisindeki Altay kimdir, kaç yaşında? Hasan Denizyaran hakkında bilgiler

Hasan Denizyaran, Yalnız Kurt oyuncuları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği Altay karakterinin açıklamasında, ‘Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.’ cümlesi yer aldı. İşte 1993 doğumlu Hasan Denizyaran hakkında merak edilenler
Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yaşında İstanbul'da doğmuştur. stanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan Denizyaran, kariyerine modellikle başladı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki “4N1K” filmi ile sinema dünyasına adım attı.
2016- Hayat Sevince Güzel- Erkan Yıldız
2017- 4N1K- Ali Tekelioğlu
2018- Elif- Akın
2019- Kim Daha Mutlu- Sinan
2019- Afilli Aşk- Uğur
2021- İşte Bu Benim Masalım- Pamir
2022- Yalnız Kurt- Altay Kurtoğlu