Yalancı dizisi final yapıyor! Yalancı hangi diziden uyarlama?
Yalancı dizisi final bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Show TV ekranlarında yayınlanan ve cuma günü ekrana gelen dizinin yayın günü değişmiş ve salıya alınmıştı. 10. Bölümü ile Yalancı’nın ekrana veda edeceği açıklandı. Peki, Yalancı hangi diziden uyarlama? İşte dizinin konusu
Yalancı dizisi her hafta Salı akşamları ekrana geliyor. Oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Salih Bademci gibi isimlerin yer aldı dizi bu akşam final yapacak. İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan Yalancı’da daha önceki bölümlerde Mehmet Emir’in yalan söylediği ve Deniz de dahil olmak üzere birçok kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.
YALANCI HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Yalancı dizisi, İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanmıştır. İlk sezonu 6 bölüm, ikinci sezonu da 6 bölümden oluşmaktadır. Liar dizisinin konusu ise şu şekilde; Laura adında bir öğretmen, ilişkisini yeni bitirmiştir. Dul bir cerrahla randevulaşıp buluşur, ertesi gün neler yaşadığını hatırlamayan Laura, bir şeylerin ters gittiğini anlamıştır. Tecavüze mi uğramıştır, yoksa buluştuğu doktor suçsuz mudur?
YALANCI DİZİSİ KONUSU
Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir'in (Salih Bademci) masum gibi görünen bir akşam yemeği sonrasında hayatları altüst oluyor. İki taraf da yaşanan geceye dair farklı şeyler anlatıyor. Kim yalancı? İşte bu sorunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.
Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.
Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.