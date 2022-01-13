Volkan Severcan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Volkan Severcan'ın tiyatro oyunları ve dizileri
Başarılı tiyatro ve dizi oyuncusu Volkan Severcan aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Çocuklar Duymasın dizisinin Tuna'sı olarak uzun yıllar izleyinin beğenisini kazanan Volkan Severcan özel hayatıyla da merak ediliyor. Peki Volkan Severcan kimdir, kaç yaşında, şimdi ne iş yapıyor? İşte Volkan Severcan hakkında merak edilenler...
Şimdilerde ünlü tiyatro oyuncusu Erhan Yazıcıoğlu'nun da yer aldığı klasiklerden Vişne Bahçesi adlı oyunla sahnede tiyatroseverlerle buluşan Volkan Severcan'ın hayatı da en az oyunları kadar merak konusu oldu. Peki, Volkan Severcan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Volkan Severcan tiyatro oyunları ve dizileri...
VOLKAN SEVERCAN KİMDİR?
Volkan Severcan, 28 Ağustos 1966 tarihinde İzmir'de doğdu. Bora adında bir erkek, Meltem adında bir kız kardeşi vardır. Volkan Severcan, İzmir Özel Türk Kolejinden mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya başladı. Fakat daha sonra geçtiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünü bitiren sanatçı, sanat yaşamına 1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. 90'lı yıllarda Taksim Sanat Evi'nde İşletme Müdürü olarak çalıştı.
2000 yılından itibaren sırasıyla; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekârlar'da sahne aldı. Hâlen Tiyatro Sahnekârlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almaya devam etmektedir. Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yaptı. Ayrıca, yıllardır seslendirme yönetmenliğinin yanı sıra, birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide de seslendirme yapmış olması nedeniyle, sesi en çok tanınan sanatçılardandır.[1] Oyunculuk, yönetmenlik ve sunuculuğun dışında 2005 yılında kurucusu olduğu VS Creative ile birçok önemli kuruluşa hizmet vermektedir.
Severcan, 11 Mart 1994 tarihinde Buket Dereoğlu ile evlendi. Fakat 18 Mayıs 1996 tarihinde boşandı. 1997 yılında Müge Hanım ile evlenen Severcan'ın Melis adında bir kızı vardır.
2000 yılından itibaren sırasıyla; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekârlar'da sahne aldı. Hâlen Tiyatro Sahnekârlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almaya devam etmektedir. Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yaptı. Ayrıca, yıllardır seslendirme yönetmenliğinin yanı sıra, birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide de seslendirme yapmış olması nedeniyle, sesi en çok tanınan sanatçılardandır.[1] Oyunculuk, yönetmenlik ve sunuculuğun dışında 2005 yılında kurucusu olduğu VS Creative ile birçok önemli kuruluşa hizmet vermektedir.
Severcan, 11 Mart 1994 tarihinde Buket Dereoğlu ile evlendi. Fakat 18 Mayıs 1996 tarihinde boşandı. 1997 yılında Müge Hanım ile evlenen Severcan'ın Melis adında bir kızı vardır.
VOLKAN SEVERCAN'IN TİYATRO OYUNLARI
Vişne Bahçesi- Yermolav Alekseyevıç Lopahın- 2021Korkuyorum Sevgilim - Sersefil - Sahnekarlar - 2014Canlı Yayın: Ben Elton - Sahnekarlar - 2012Bavul (oyun): Sam Bobrick - Sahnekarlar - 2011-2012Leyla'nın Evi: Zülfü Livaneli - Tiyatrokare - 2010Avenue Q: Robert Lopez\Jeff Marx - Volkan Severcan Tiyatrosu - 2008Oyunun Oyunu: Michael Frayn - BKM - 2008Karmakarışık: Ray Cooney - Donkişot Tiyatro - 2007Tepe Taklak: Olivier Lejeune - Tiyatro İstanbul - 2005İkinin Biri: Ray Cooney - Tiyatro İstanbul - 2004Hangisi Karısı: Ray Cooney - Tiyatrokare - 2003Bugün Git Yarın Gel: Valantin Kataev - Dormen Tiyatrosu - 2000Barışa Şans Verin: Can Doğan - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000Barış Kervanı: Muharrem Buhara - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990Kuşlar (oyun): Aristophanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999Vişne Bahçesi: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987Deli Bal: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 19861793: Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986Kuklacı: Muharrem Buhara - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985
VOLKAN SEVERCAN DİZİLERİ
Oyuncak Hikâyesi 4 - 2019 (Seslendirme)Çocuklar Duymasın - 2017-2019 (Tuna)Otel Divane - 2014Çocuklar Duymasın - 2013-2014 (Tuna)Bizim Okul - 2013Çocuklar Duymasın - 2010 (Tuna)Yasemince (dizi, 2010) - 2010Yalancısın Sen - 2009Prenses Perfinya - 2008Yalancı Romantik - 2008Sözün Bittiği Yer - 2007Benden Baba Olmaz - 2007Ben Fazla Kalmayacağım - 2007Sev Kardeşim - 2006Bir İhtimal Daha Var - 2006Ispanaktan Nağmeler - 2005Utanmaz Adam - 2005Zaman Tüneli - 2005El Bebek Gül Bebek - 20053. Tür - 2004Ayva Sarı Nar Kırmızı - 2004Hababam Sınıfı Askerde - 2004 (Komutan)Aşkımızda Ölüm Var - 2004Kuzenlerim - 2002Berivan - 2002Bana Şans Dile - 2001Bir Demet Kahkaha - 2000Zülküf ile Zarife - 2000Günaydın İstanbul Kardeş - 1999Sibel - 1998Gülüm - 1997Mesela Dedik - 1996Kaldırım Çiçeği - 1996Çiçek Taksi - 1995Sevginin Gücü - 1994Cümbüş Sokak - 1993