Virüsten kaçtılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde sosyal izolasyona giren birçok kişi gevşeyen yasaklarla birlikte normal hayata dönmeye başladı. Fırsatını bulanlar da uzak ülkelere ve açık denizlere doğru yola çıktı.
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MİRASIN VARİSLERİ
Ünlü iş adamının iki kızı da virüsten kaçıp tatile gidenler arasında. Milyon dolarlık bir mirasının varisleri olan iki kız kardeş, ailelerini de yanlarına alıp babalarının lüks yatıyla denize açıldılar.
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ANNELERİNİN MEMLEKETİNE GİTTİLER
Kısa bir süre önce 89 yaşında baba olacağı haberleriyle gündeme gelen Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un iki kızı Tamara ve Petra, eşlerini ve çocuklarını da alıp anneleri Slavica'nın memleketi Hırvatistan'a gitti.
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LÜKS YATLA DENİZE AÇILDILAR
Ecclestone kardeşler orada kendilerini bekleyen, babalarına ait lüks yatla denize açıldı.
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HIRVATİSTAN'DA BULUŞTULAR
Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyona giren iki kardeşten Tamara Londra'da, Petra da Los Angeles'ta yaşıyordu. İki kardeş Hırvatistan'da buluştular.
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ÇOCUKLARLA TATİL
35 yaşındaki Tamara Ecclestone'a kocası Jay Ruthland ve kızı Sophia eşlik etti.
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NİŞANLISI VE DÖRT ÇOCUĞU YANINDA
31 yaşındaki Petra Ecclestone'un yanında ise eski evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla şu anda nişanlı olduğu Sam Palmer bulunuyor.
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Ecclestone kardeşler babaları Bernie Ecclestone'a ait Petara adlı 28 milyon sterlinlik yatla denize açıldı. Ecclestone yatıra kızları Tamara ve Petra'nın adlarını birleştirerek "Petara" adını verdi.