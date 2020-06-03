MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriVirüsten kaçtılar
GeriMagazin Virüsten kaçtılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 12:36,

Virüsten kaçtılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde sosyal izolasyona giren birçok kişi gevşeyen yasaklarla birlikte normal hayata dönmeye başladı. Fırsatını bulanlar da uzak ülkelere ve açık denizlere doğru yola çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1MİRASIN VARİSLERİ
Abone Olgoogle-news

MİRASIN VARİSLERİ

Ünlü iş adamının iki kızı da virüsten kaçıp tatile gidenler arasında. Milyon dolarlık bir mirasının varisleri olan iki kız kardeş, ailelerini de yanlarına alıp babalarının lüks yatıyla denize açıldılar.

2ANNELERİNİN MEMLEKETİNE GİTTİLER
Abone Olgoogle-news

ANNELERİNİN MEMLEKETİNE GİTTİLER

Kısa bir süre önce 89 yaşında baba olacağı haberleriyle gündeme gelen Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un iki kızı Tamara ve Petra, eşlerini ve çocuklarını da alıp anneleri Slavica'nın memleketi Hırvatistan'a gitti.

3LÜKS YATLA DENİZE AÇILDILAR
Abone Olgoogle-news

LÜKS YATLA DENİZE AÇILDILAR

Ecclestone kardeşler orada kendilerini bekleyen, babalarına ait lüks yatla denize açıldı.

4HIRVATİSTANDA BULUŞTULAR
Abone Olgoogle-news

HIRVATİSTAN'DA BULUŞTULAR

Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyona giren iki kardeşten Tamara Londra'da, Petra da Los Angeles'ta yaşıyordu. İki kardeş Hırvatistan'da buluştular.

5ÇOCUKLARLA TATİL
Abone Olgoogle-news

ÇOCUKLARLA TATİL

35 yaşındaki Tamara Ecclestone'a kocası Jay Ruthland ve kızı Sophia eşlik etti.

6NİŞANLISI VE DÖRT ÇOCUĞU YANINDA
Abone Olgoogle-news

NİŞANLISI VE DÖRT ÇOCUĞU YANINDA

31 yaşındaki Petra Ecclestone'un yanında ise eski evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla şu anda nişanlı olduğu Sam Palmer bulunuyor. 

7
Abone Olgoogle-news

Ecclestone kardeşler babaları Bernie Ecclestone'a ait Petara adlı 28 milyon sterlinlik yatla denize açıldı. Ecclestone yatıra kızları Tamara ve Petra'nın adlarını birleştirerek "Petara" adını verdi. 

8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi