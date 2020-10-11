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Haber Giriş: 11 Ekim 2020 - 14:14 | 

Vedat Milor ilk kez paylaştı... İşte benim kızım Ceylan!

Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor

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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor kızı Ceylan Handan ile çekildiği bir fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor ile Linda Susan Milor çiftinin 18 yaşındaki kızları Ceylan Handan ortaya çıktı.

Milor, baba-kız pozunu sosyal medya hesabından "Biraz geç olsa, kızım Ceylan Handan ile..." notuyla yayınladı.

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Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında ilan edilen "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla ünlü isimlerden duygusal paylaşımlar...

Demet Akalın "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı...

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Babasının fotoğraflarını paylaşan Akalın altına "2 yaşında babasını kaybeden kız çocuğu babasını nasıl hatırlar?" notunu düştü

5BENGÜ
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BENGÜ

Bir kız çocuğu annesi olarak ; her kız çocuğunun eğitim alabildiği, tüm bireylerle eşit şartlarda,özgür ve hür iradesiyle yaşayabildiği ve tüm hayallerine koşabildiği bir dünya diliyorum❣️👭🌸

6TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Kızlar dünyanın her yerinde dünyayı değiştirmeye devam ediyor!Kızlar korunma haklarını istiyor. Kızlar erken yaşta evliliğe, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına, eğitime erişimdeki eşitsizliğe, kadına ve kız çocuğuna karşı şiddete, iklim değişikliğine karşı savaşıyor. Ve durmayacaklar.

7PINAR ALTUĞ
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PINAR ALTUĞ

Ömür boyu arkanda gölgen olurum

8HİLAL ÖZDEMİR
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HİLAL ÖZDEMİR

Hem bizim hem de tüm kız kardeşlerimizin günü kutlu olsun 💛🐥🌸 Dünya, biz oldukça yaşanılası bir yer

9GÜL SUNAL
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GÜL SUNAL

Bu miniğimin de Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

10AYŞE CAN TATARİ
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AYŞE CAN TATARİ

Hoş geliyorsun kız çocuğum 🍒Günün kutlu olsun!Elim de hep karnımda, evet. Elimin altında bir dünya var

11EMİNE ÜN
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EMİNE ÜN

#dünyakızçocuklarıgünü kutlu olsun❤️🧿😍

12MESUT AKUSTA
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MESUT AKUSTA

Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek!Yarınlarımıza sahip çıkmak, yarınlarımızı güçlü kılmak için, Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun❤️

13İNCİ PARS
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İNCİ PARS

Çok şükür 🙏🏼🧿 #dünyakızçocuklarıgünü bu gülüşlerin,bildiğimiz ötesi yok..

14İPEK AÇAR
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İPEK AÇAR

Bugün #dünyakızçocuklarıgünü imiş. Kız erkek Allah bütün evlatların yolunu, bahtını açık etsin inşallah hepsinin her daim yüzleri gülsün

15HAKAN AYSEV
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HAKAN AYSEV

Tüm Dünya Kız çocukları ve Can kızımın bu anlamlı günü kutlu olsun,,,🌹 Can kızım,iyilikler hep yanında,yolun açık ve aydınlık olsun,Seni Çok Seviyorum

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