Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...
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Oyuncu Sarp Akkaya Fenerbahçe’nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında 2017 yılında evlenmişti.
Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen nikah ve düğün töreni ile dünyaevine giren çift mutluluklarını oğulları Kaan ile taçlandırdı. Bir ay önce bebek sevinci yaşayan çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi.
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Zorlu bir hamilelik sürecini geride bırakan Sinem Yalçınkaya duygularını şu sözlerle paylaştı;
Hayatta her istediğinin şıp diye olamadığını, sabrın, sakinliğin ne demek olduğunu ve sonunda kavuştuğun mutluluğun kıymetini bilmeyi öğretti bu süreç bize. Benim en iyi ki dediğim, canım sevgilim Sarp...
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Çok şükür güzel günlerdeyiz artık. Ve bu yolda bize doktor değil can yoldaşı olan biri vardı asla hakkını ödeyemeyeceğimiz. Gece, gündüz, tatil, iş demeden her an yanımızda, en saçma sorularımızda 24 saat bir telefon uzağımızdaydı.
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Canım Furkan iyi ki varsın... He iğne fobimi söylemeden geçmek istemiyorum. Furkan'la her tahlilde pazarlık yapıp öyle kan verdim. Yani baya doktor hasta iğne sayısı pazarlığı. Epidural iğnesini konuşmayalım bile 5-6 ay falan sürdü ikna olmam... Ve Kaan 1 aylık oldu bile... 1-2 tatlı fotoğraf bırakmak istedim buraya.
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Hayata dair ilk poz....
Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...
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Gaye Turgut Evin ve Deniz Evin'in bebek sevinci
Kendisi gibi oyuncu Deniz Evin ile mutlu bir evlilik sürdüren Gaye Turgut Evin, anne oldu. Kızlarını kucaklarına alan çift, bebeklerine Eftelya ismini verdi.
2013 yılında rol aldıkları 'Beni Affet' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gaye Turgut Evin ile Deniz Evin, kısa bir süre içinde de evlenmişti.
Anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin çocukları dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Eftelya ismini verdi. Evin, doğum sonrası hastanede çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.
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"BAHTIN GÜZEL OLSUN KIZIM"
İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Gaye Turgut Evin, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Ailemize güzel kızımız Eftalya katıldı. Bahtın, ömrün, güzel olsun kızım... Vatana, millete hayırlı bir evlat ol. Ömrün boyunca adaletli, vicdanlı ol. Hüseyin'lerin yanında Yezitler'in karşısında ol.
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YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ
Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Evin'e, 'hayırlı olsun' mesajları yağdı. Yeni doğan bebeğinin yüzünü göstermeyen çiçeği burnunda anne, kalp emojisi ile kapatmayı tercih etti.
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BADE GELDİ
'Kiralık Aşk'ta canlandırdığı 'Nihan' karakteri ile tanınan oyuncu Sanem Yeles, 2019'da Yakup Akpınar ile dünyaevine girmişti. Çift, ilk bebekleri Bade'yi kucaklarına aldı.
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11 GÜN SONRA İLK FFOTOOĞRAF
Yeles, bu kareyi "Hoş geldin miniğim... 10.05.2021" notu ile paylaştı.
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YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
Çukur'un Cumali'si Necip Memili geçtiğimiz temmuz ayında baba oldu. Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen oyuncu kural bozdu...
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Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.
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Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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2000 yılında çekilen videoda Onan, oğlu Can’ı beklediğini söyleyerek “Artık onu iyice merak ediyoruz, yüzünü, gözünü, kokusunu, tenini, sesini...” diyor.
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Aslantuğ, eşinin bu hallerini “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notuyla paylaştı. Onan ise “Ahh” yorumunu yazdı.
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Yıl 2000... Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ Can’ı beklerken...
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Çift, Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen oğullarını, düzenledikleri toplantı ile basınla tanıştırmıştı...
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, ocak ayında dünyaya gelen kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.
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Çağla Şikel-Emre Altuğ
Çağla Şikel ve Emre Altuğ, ikinci bebekleri Uzay Tuncer’le ilk fotoğraflarını çektirdi.Kuzey adlı bir oğulları daha bulunan ünlü çift, minik bebekleriyle birlikte Şengül Pallı’nın objektifine poz verdi.
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Açelya Akkoyun
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ile eşi Enis Cergel'in, Alya Deniz ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.
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Açelya Akoyun mutluluğunu "İşte şimdi doğdum" sözleriyle dile getirdi.
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Buket Dereoğlu
Tiyatrocu çift Buket Dereoğlu ile Özgür Özgülgün’ün ilk bebekleri Can, Amerikan; Hastanesi’nde dünyaya geldi.
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Burçin Orhon
Burçin Orhon-Süheyl Uygur çiftinin kızları Ayşe, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Süheyl ikinci kez baba olurken, Burçin ise 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Ebru Cündübeyoğlu
Dizi oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu, kızı Duru'yu 2006 yılında dünyaya getirdi.
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Gülben Ergen
Her yaptığı olay olan sanatçı Gülben Ergen, ilk çocuğu Atlas'ı 2007 yılında dünyaya getirdi. Ergen, oğluyla birlikte ilk pozunu Şengül Pallı'ya verdi.
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Gülşah Alkoçlar
Türk sinemasının başarılı ismi Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, Neslişah adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra bebeği kucağında poz veren Gülşah, "Mutlaka yaşanması gereken bir mutluluk" diyerek duygularını dile getirdi.
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Şebnem Özinal, doğumdan hemen sonra kızı Ayşe ile objektif karşısına geçti.
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Ayşe’nin, babası şefik Öztek’in neredeyse kopyası olduğu da bu çekimde ortaya çıktı.
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Hülya Avşar
Sanatçı Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra isminde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
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Avşar kızı, doğumdan sonra evinde düzenlediği basın toplantısı ile gazetecilerin karşısına çıktı.
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İclal Aydın
İclal Aydın'ın Kemal Başbuğ ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Taksim Alman Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan Aydın, 2 kilo 950 gram ağırlığındaki kızına Zeynep Lal ismini verdi.
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Jülide Ateş
Spiker Jülide Ateş ve Emre İskeçeli çiftinin oğulları Amerika'da dünyaya geldi. Çift çocuklarına Ali adını verdi.
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Meltem Doğanay
1986 Türkiye Güzeli Meltem Doğanay, 2002 yılında ikinci kez anne oldu.Güven Hastanesi'nde Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz tarafından tedavi edilen ve sezaryenle doğum yapan Meltem Doğanay ile eşi Turan Yüceer kızlarına Melike Su ismini koydular.
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Pelin Körmükçü
Pelin Körmükçü ve Rafi Moreno çiftinin bebekleri, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Sezaryen doğum ile 2 kilo 950 gram ağırlığında ve 49 santim boyunda dünyaya gelen bebeğe, Selin ismi verildi.
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Pınar Altuğ
Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin kızları Su, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi’nde dünyaya geldi.
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Pınar Aylin
Pınar Aylin , Amerikan Hastanesi nde sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Eşi Mert Tokatlıoğlu ve Pınar Aylin kızlarına Maya adını verdiler.
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Pınar Eliçe
Bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren Pınar Eliçe, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde doğum yaptı.
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Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan'la evli olan Eliçe, ve sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift kızlarına Helin ismini verdi.
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Sema Şimşek
Podyumların gözde çiftlerinden Burak Hakkı ve Sema Şimşek'in Rüzgar adında bir oğulları var.
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Türkan Şoray
Yeşilçam'ın Sultan'I Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile olan evliliğinden bir kızı dünyaya geldi. Anne - kız birlikte ilk fotoğrafı Yağmur, henüz bir aylıkken çekildi.
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Umut Akyürek
Sanat Müziğinin güçlü yorumcularından Umut Akyürek'in Oktay Ertuğrul ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Çift ilk pozlarını, kızlarına melek kanatları takarak verdi.
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Yeşim Salkım
Sanatçı Yeşim Salkım, Mustafa İmre'den olan kızı Gizem ile birlikte.
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Yonca Cevher
Binbir Gece Dizisi'nin Füsun'u Yonca Cevher Özden in 3. 5 kilo ağırlığında bir oğlu oldu. Cevher, oğlumu kucağıma aldığım an ölümden korkmaya başlayım diyerek mutluluğunu dile getirdi...
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İnci Türkay
Ahmet Eroğlu ile evli olan tiyatro sanatçısı İnci Türkay, 2005 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.
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Anne olmanın yaşanabilecek en güzel mutluluk olduğunu söyleyen çift, bebeklerine Ali ismini koydu.
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Şebnem Sunar
Ekranların deneyimli spikerlerinden Şebnem Sunar Küçük, kızı ile birlikte...