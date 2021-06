Ve Kaan 1 aylık oldu bile...

Çok şükür güzel günlerdeyiz artık.

Ve bu yolda bize doktor değil can yoldaşı olan biri vardı asla hakkını ödeyemeyeceğimiz.

Gece, gündüz, tatil, iş demeden her an yanımızda, en saçma sorularımızda 24 saat bir telefon uzağımızdaydı.