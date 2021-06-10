Ve Kaan 1 aylık oldu bile...

Zorlu bir hamilelik sürecini geride bırakan Sinem Yalçınkaya duygularını şu sözlerle paylaştı;



Hayatta her istediğinin şıp diye olamadığını, sabrın, sakinliğin ne demek olduğunu ve sonunda kavuştuğun mutluluğun kıymetini bilmeyi öğretti bu süreç bize. Benim en iyi ki dediğim, canım sevgilim Sarp...