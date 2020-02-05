Vazgeçilmeyen meslek... Maaşları 16 bin liraya kadar çıkıyor
Bir zamanlar özellikle genç kızlar evleninceye kadar kabin memurluğu yani hosteslik yapıyorlardı. Evlenenler ayrılıyor ve çoğu zaman mesleğe geri dönmüyorlardı. Erkek kabin memurları üniversite yıllarında çalışıyor sonra bir meslek sahibi olunca şirkete veda ediyorlardı. Ama artık öyle değil. İşe girmeyi başaranların çoğu yollarına devam ediyor. Bu sayede tecrübeli kabin memurları sayısı artıyor.
UÇMAYA başladıklarında yepyeni ve sihirli bir dünyaya adım atıyorlar. Çelik kanatlı kuşlarla dünyanın dört bir yanına giden kabin memurları artık işlerinden kolay kolay vazgeçmiyor. Elbette çok yorucu bir meslek.
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Kadın kabin memurları yani hostesler ya da erkek kabin memurları Steward’lar çok genç yaşta dünyanın büyük bölümünü görüyorlar. Özellikle Türk Hava Yolları’nda (THY) şirketin sağladığı imkanlarla her yıl pas biletleri ile bir çok insanın yaşamı boyunca ulaşamadığı yerlerde tatil yapıyorlar. Kazançları ise birçok iş kolundan çok daha fazla.
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12 BİN 480 KABİN GÖREVLİSİ
Türk Hava Yolları’nda son rakamlara göre toplam kabin memuru sayısı Purser, kabin amiri ve kabin memuru sayısı tam 12 bin 483. Bunların 1009’u Purser, 2 bin 690’ı kabin amiri, 8 bin 784’ü ise kabin memuru olarak görev yapıyor. Ekibe yeni katılacak kabin memuru sayısı İŞKUR işbirliği ile alınacak 700 kabin memuru dahil toplam 1200 kişi.
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Ancak 24 Boeing 737 Max uçağında sorunlar çıkması ve kış sezonu olması nedeniyle alımlar şimdilik ertelenmiş durumda. Yeni kabin memuru alımları filodaki uçak sayısının artmasından sonra yeniden planlanacak. Türkiye’de üniversitelerde 40’dan fazla kabin eğitimi veren program var.
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Ama bunlardan sadece 8 tanesi yetki belgesine sahip. Buralardan da kabin memuru adayları geliyor. Türk Hava Yolları ile DO&CO ortaklığında görev yapan ancak geçtiğimiz günlerde tasarruf tedbirleri içinde işlerine son verilen 194 uçan şef için kabin memuru olarak başvuruda öncelik tanınacak.
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Yeni kabin memuru alımında öncelikli olarak başvuru yapacak uçan şeflerden (Flying Chef) mülakatı geçenler kabin memuru olarak Türk Hava Yollarında çalışmaya başlayabilecek.
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EVLENENLER DE AYRILMIYOR
Eskiden evlenen kabin memurlarının çoğu işten ayılırdı. Özellikle aileler her nedense kızlarının ya da gelinlerinin bu işi yapmasını istemezlerdi. Ama artık öyle değil. Kabin memurları kolay kolay işlerinden vazgeçmiyor.
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Son 5 yılda evlilik nedeniyle işten ayrılan 268 kabin memuru var (2019’da 31 kişi). Boşanma nedeniyle işe iade talep eden personel sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte hiç de küçümsenmeyecek kadar sayılarının fazla olduğu tahmin ediliyor. THY kabin ekiplerinin ortalama yaşı ise 31.
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Gelir seviyeleri iyi
İKRAMİYELER dahil gelir seviyesi elbette kıdeme göre değişkenlik gösteriyor. Ama şirkette bir süre çalışmış bir kabin memuru neredeyse yolun başında ikramiyelerle birlikte ayda ortalama brüt 8 bin 756 TL alıyor.
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Beş yıl ya da daha fazla çalışma sonucu kabin amiri olanların aylık brüt gelirleri yine ikramiyelerle birlikte brüt 11 bin 426 ile 15 bin 319 lira arasında değişiyor. Purser olanlar ise ortalama brüt 16 bin lira civarında bir aylık gelir elde ediyor. Özel havayollarında ise kabin ekipleri çok düşük maaş alıyor. THY ile kıyaslamak mümkün değil.
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THY’de 208 yabancı kabin memuru var
ŞİRKET bazı hatlarda yabancı kabin memurları çalıştırıyor. Hem çok iyi İngilizce bilmeleri gerekiyor hem de bulundukları ülkelerin yerel dilini iyi kullanmaları. Şimdilerde 81 Faslı, 30 Kolombiyalı, 28 Cezayirli ve 24 Mauritiuslu kabin memuru var.
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Değişik milletlerden olanlarla birlikte sayıları 208’i buluyor. Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da yaşamaktan çok memnun olan yabancı kabin memurlarının çoğu da Türklerle evleniyorlar ve vatandaş olmak için başvuruyor. Yakın gelecekte özellikle Afrika ve Güney Amerikalı kabin memurlarının alımları için çalışmalar yapılıyor.
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Üniformalar güzel ama
İTALYAN tasarımcı Ettore Blotta’nın yaptığı üniformalar beğenildi. Başlangıçta çıkan çatlak sesler de kesildi. Ancak kumaşlarda sorun çıkıyor. Çabuk kırışıyorlar ve döşemelik kumaş gibi biraz kalın olması da bunu etkiliyor.
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Ne yazık ki dikişlerde de sorun var. Özellikle pantolonlar hiç şık durmuyor. Elbiselerin arkalarında toplanmalar, pantolonların bollukları kabin memurlarının şıklığını zedeliyor. Ekiplerin kullandığı bavullar da çabuk yıpranıyor.
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Küçük bavullar ihtiyacı karşılamayacak kadar küçük, büyük bavullar ise gereksiz büyük. Umarım gelecekte kabin memurları ile konuşularak seçim yapılır.