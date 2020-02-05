Vazgeçilmeyen meslek... Maaşları 16 bin liraya kadar çıkıyor

Beş yıl ya da daha fazla çalışma sonucu kabin amiri olanların aylık brüt gelirleri yine ikramiyelerle birlikte brüt 11 bin 426 ile 15 bin 319 lira arasında değişiyor. Purser olanlar ise ortalama brüt 16 bin lira civarında bir aylık gelir elde ediyor. Özel havayollarında ise kabin ekipleri çok düşük maaş alıyor. THY ile kıyaslamak mümkün değil.